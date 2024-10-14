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Родина заступника Кличка за його каденції придбала безліч квартир у Києві та області – Bihus.Info

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Родина заступника Кличка за його каденції придбала безліч квартир у Києві та області – Bihus.Info
Володимир Прокопів – депутат Київради з 2014 року, очільник фракції «Європейська Солідарність»
фото з відкритих джерел

У міську раду Прокопів прийшов з бізнесу, також багато років був помічником народних депутатів

Родичі заступника Кличка Володимира Прокопіва придбали багато комерційної та житлової нерухомості за роки його роботи в Київраді та КМДА. Однак, хронологія та спосіб появи цих активів, як і джерела фінансування, «подекуди під питанням», про що йдеться першій частині розслідування Bihus.Info.

Володимир Прокопівдепутат Київради з 2014 року, очільник фракції «Європейська Солідарність». Півтора роки очолював земельну комісію (2014-2015), також був секретарем міської ради (2015-2019), а пізніше став одним із заступників Віталія Кличка (з 2021).

У міську раду Прокопів прийшов з бізнесу, також багато років був помічником народних депутатів, в т.ч. Петра Порошенка. До влади він потрапив вже небідною людиною: родина мала будинок і квартиру в столиці, нові автівки, кошти на рахунках і т.д.

«Але саме за 10 років Прокопіва на топ-посадах активи чиновника і близьких йому людей по кількості і по якості зробили космічний ривок», – йдеться у розслідуванні.

Як зʼясували журналісти, першу партію нерухомості в столиці скупив тесть Прокопіва – Андрій Штурмай. В 2015 році на нього оформили компанію ТОВ «ВП Сервіс», а на компанію менш, ніж за рік – квартиру та офіси загалом на близько 600 кв.м. в різних районах: ЖК Зелений острів на Сирці, ЖК Паркова Вежа на Виноградарі, а також в новобудові на Лівому березі. Пізніше, в 2020 році, компанія також придбала 150 кв.м. в ЖК Тетріс Холл в центрі.

ЖК Tetris Hall розташований у центрі Києва
ЖК Tetris Hall розташований у центрі Києва

«При цьому в період, коли на тестя оформили компанію, він не мав іншого бізнесу – натомість, за даними джерел редакції, він отримував копійчану зарплатню в АТ «Іванофранківськгаз». Зі слів самого Прокопіва, тесть уже багато років працює закордоном «найманим працівником» в будівельній сфері. Що саме робить, заступник Кличка уточнювати не захотів, але визнав, що бізнесу закордоном тесть не має», – зауважують журналісти.

Теща Прокопіва – Стелла Штурмай – стала власницею приватного будинку в Котеджному містечку «Нова Ходосівка». Його площа – близько 190 кв.м., а орієнтовна ринкова вартість станом на дату покупки – від 180 тис дол. «Разом з тим, за даними джерел редакції, доходи тещі за останні 10 років – в 10 разів менші. Її остання відома посада – заступник з навчально-виробничої роботи у художньому училищі №3 Івано-Франківська. Там вона працювала до 2018 року із зарплатнею не вище 20 тис. грн на місяць», – йдеться у розслідуванні. 

Котеджне містечко «Нова Ходосівка», Київська область,
Котеджне містечко «Нова Ходосівка», Київська область,

Окрім того нерухомістю володіє дружина Прокопіва – Віра. На неї особисто оформлене величезне комерційне приміщення в ЖК Теремки. Їх вона придбала в 2021 році, 600 квадратів обійшлися їй в 13 млн грн. Також Віра Прокопів проінвестувала трикімнатну квартиру в ЖК Хеппі Хаус. Влітку 2022 року вона заплатила за неї близко 2 млн грн, хоча на той час забудовнк продавав квартири в цьому ЖК вдвічі дорожче. 

Житловий комплекс «Теремки» розташований на околиці столиці за адресою вул. Академіка Заболотного, 15
Житловий комплекс «Теремки» розташований на околиці столиці за адресою вул. Академіка Заболотного, 15
фото: ЛУН

Також на дружину зареєстроване ТОВ «ВП Груп». На другий день повномасштабного вторгнення компанія вклалася в будівництво ЖК Сігнечер, нині найдорожчого комплексу в усій столиці. Йдеться про однокімнатну квартиру площею 70 кв.м. На той час ЖК ще був недобудований, тож офіційно – фірма перекупила права у попереднього інвестора.

«Він, зі слів Прокопіва, виїжджав закордон і дуже просив викупити об’єкт. Ним виявився друг Прокопіва – Андрій Стеценко. Його дружина працює в секретаріаті Київради і згідно з її деклараціями, доходи Стеценка неспівмірні з інвестиціями, які на нього оформлювалися. Навіть при тому, що оформлювалися по заниженій в рази ціні. Так за квартиру в ЖК Сігнечер він в 2019 році заплатив 1,4 млн грн, хоча на той час забудовник продавав однокімнатні мінімум за 6 мільйонів. Відтак є сумнів, що Стеценко від початку був справжнім інвестором», – вважають журналісти.

Родина заступника Кличка за його каденції придбала безліч квартир у Києві та області – Bihus.Info фото 1

Найсвіжіша покупка – це ще одне комерційне приміщення на 70 кв.м. у ЖК Метрополь, також в центрі міста. Його компанія Віри Прокопів придбала навесні цього року, зі слів заступника Кличка – за 3 млн грн. Тобто менш ніж по 1 тис дол/квадрат, хоча нині комерційний метр в цьому ЖК продають по ціні від 2 тис дол, йдеться у розслідуванні.

Багатофункціональний комплекс Metropole в Києві розташований на вул. Велика Васильківська, 91-93, у центрі столиці
Багатофункціональний комплекс Metropole в Києві розташований на вул. Велика Васильківська, 91-93, у центрі столиці
фото з відкритих джерел

Сам Прокопів переконує, що «є експертом в нерухомості та просто вміє правильно торгуватися».

Нагадаємо, Віктора Брагінського тимчасово відсторонено з посади директора київського метрополітену, яку він обіймав останні десять років. Про це повідомив мер Віталій Кличко на своєму Telegram-каналі після публікації розслідування платформи Бігус.info. Журналісти знайшли у деклараціях квартири, ділянки за Києвом та автівки записані за матір чиновника та його цивільну дружину. Проте на запитання журналістів, які були джерела доходів для купівлі цього майна, рідні Брагінського відповідати відмовилися.

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Теги: Віталій Кличко Європейська солідарність депутат будівництво Володимир Прокопів фінансування розслідування Telegram будинок дружина Київ

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