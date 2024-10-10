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Прем'єр Грузії вважає, що цинічні банери його партії «оголили правду» про Україну

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Прем'єр Грузії вважає, що цинічні банери його партії «оголили правду» про Україну
Кобахідзе зауважив, що банерами його партії стурбовані «конкретні суб'єкти»
фото: «Эхо Кавказа»

На думку Кобахідзе, грузинський народ не знав, що відбувається в Україні, а передвиборчі банери партії «Грузинська мрія» оголили правду» 

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе прокоментував використання у передвиборчій рекламі своєї партії світлин зруйнованих українських міст, зазначивши, що це «оголило правду» про Україну. Про це він заявив в етері телеканалу Imedi TV, пише Sova.

На думку Кобахідзе, грузинський народ не знав, що відбувається в Україні, а передвиборчі банери партії «Грузинська мрія» оголили правду» про це.

Він зауважив, що цими банерами стурбовані «конкретні суб'єкти» – опозиційні політики та неурядові організації.

«Конкретні суб'єкти занепокоєні цими рекламними білбордами і відповідним відео. З одного боку, їм вдавалося приховувати від населення Грузії протягом 2,5 років те, що відбувалося в Україні та відбувається сьогодні в Україні, де панує повна катастрофа – з погляду економіки, інфраструктури, гуманітарної допомоги та іншого», – сказав прем’єр.

Кобахідзе вважає, що ці «конкретні суб'єкти» 2,5 роки показувала події таким чином, що грузинський народ «нібито мав би заздрити Україні», а рекламні банери його партії «насправді викрили брехню, яку вони намагалися донести до грузинського суспільства».

Що відомо про банери «Грузинської мрії»

У Тбілісі з'явилися нові передвиборчі банери проросійської правлячої партії «Грузинська мрія»
У Тбілісі з'явилися нові передвиборчі банери проросійської правлячої партії «Грузинська мрія»
фото: Irakli Iremadze/Facebook

У Тбілісі з'явилися нові передвиборчі банери проросійської правлячої партії «Грузинська мрія». На них фотографії українських міст, знищених Росією, протиставляються знімкам сучасних міст Грузії. 

Із лівого боку на банерах зображені міста, будівлі та церкви, знищені внаслідок російського вторгнення в Україну, зокрема Маріуполь – з написом «Ні війні!». На плакатах перекреслено передвиборчі номери чотирьох великих опозиційних партій та об'єднань – «Коаліції за зміни», «Єдності – Національного руху», «Сильної Грузії» та «Гахарія за Грузію».

Із правого боку – об'єкти, збудовані та відновлені мільярдером Бідзіною Іванішвілі, а також вид на нічний Батумі з лозунгом «Обери мир».

Партія «Грузинська мрія» підтвердила, що банери – частина їхньої передвиборчої кампанії, мета якої – нагадати населенню, «куди веде країну опозиція». 

Нові банери вже розкритикувала президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, назвавши їх «ганебними та образливими для культури, традицій, історії та віри».

Теги: Україна Грузія відео населення Саломе Зурабішвілі опозиція партії міністр Маріуполь

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