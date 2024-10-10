СБУ затримала завербованого через сайт знайомств інформатора РФ

Контррозвідка виявила та затримала зрадника України, який був шпигуном Росії

Інформатор ФСБ діяв у Сумській та Донецькій областях. Його росіяни завербували через сайт знайомств. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Найбільше ворога цікавили координати українських військ на одному з найгарячіших напрямків фронту – Покровському.

«За матеріалами справи, ворожим агентом виявився 23-річний житель Покровська. ФСБ завербувала його через так звану «медову пастку», коли молодик шукав собі пару на сайтах знайомств. На фігуранта вийшла представниця російської спецслужби і запропонувала познайомитися «поближче», – ідеться у повідомленні.

Згодом вона відправила чоловіка обходити місцевість у районі Покровська, де він приховано фіксував позиції Сил оборони. Також фігурант звітував загарбникам про наслідки ворожих авіаударів по місту.

Після розвідувальних вилазок поблизу східного фронту ФСБ «відрядила» свого інформатора на Сумщину, щоб відслідкувати роботу української ППО на прикордонні з Росією.

Для виконання ворожого завдання зловмисник орендував квартиру в обласному центрі і обладнав у ній спостережний пункт.

На підвіконні свого будинку він встановив мобільний телефон із додатковими джерелами живлення, який здійснював онлайн-трансляцію повітряних атак на місто для ФСБ.

Служба безпеки України затримала інформатора та вилучила телефони, які він використовував для розвідувальної та підривної діяльності на користь Росії.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру відповідно до ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення чи розміщення ЗСУ або інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України, в умовах воєнного стану).

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала у Києві агента ФСБ, який хотів вступити до школи Армії дронів, щоб шпигувати за українськими військовими.

До слова, контррозвідка Служби безпеки затримала агентку ФСБ, яка намагалася шпигувати за співробітниками СБУ та коригувала ракетні удари по підприємствах Запорізької області, що задіяні в оборонно-промисловому комплексі.

Нагадаємо, на Хмельниччині викрили 55-річного спортивного тренера, який розвідував дислокацію та переміщення Сил оборони. Суд призначив йому 15 років тюрми з конфіскацією майна.