Голова НАЗК Віктор Павлущик: Партія «Голос» може втратити держфінансування назавжди

«У деклараціях будуть автоматично заповнюватися 75% даних»

Нового голову Національного агентства з запобігання корупції було обрано у лютому цього року, коли сплила каденція попереднього керівника Олександра Новікова. У того не надто склалися стосунки з владою, тож конкурс на голову НАЗК (так само як і конкурс на нового боса НАБУ) супроводжувався розмовами, що Банкова бажатиме контролювати незалежний орган через свого кандидата.

Із 64 претендентів на початку конкурсу крізь сито відбору просочилися і дійшли до фіналу 10. Остаточний переможець конкурсу, який врешті й очолив НАЗК, – екскерівник відділу детективів НАБУ Віктор Павлущик не вважався суперфаворитом. У такому статусі під час конкурсу ходив виходець зі структури НАЗК – керівник департаменту антикорупційної політики Агентства Дмитро Калмиков. Конкурс він не виграв, але його було згодом підвищено до заступника голови. Також Павлущик призначив своїм заступником свого однокласника Сергія Гупяка – екскерівника слідчого відділу територіального управління ДБР. Журналісти-розслідувачі припускали, що Гупяк – людина з вертикалі всемогутнього заступника голови Офіса президента Олега Татарова. У НАЗК пояснювали призначення Гупяка тим, що той максимально підготовлений до цієї роботи, адже увійшов до фіналу одразу двох конкурсів – на посаду очільника НАБУ у 2023 році та очільника НАЗК у 2024-му. Сам Павлущик свої відносини з Банковою називає суто робочими і запевняє про відсутність будь-якого тиску.

Натомість новий глава Агентства позбавився свого колишнього патрона в НАБУ Артема Ситника, який вважався «очима» американських партнерів в НАЗК. Зіпсував новий шеф НАЗК відносини і з іншими регулярними відвідувачами американського посольства – громадськими антикорупційними організаціями. Ті йому закидали захист вже колишнього голови Департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка, у декларації якого НАЗК не помітило порушень, попри те, що журналісти виявили у нього преміальну нерухомість в Києві, записану на дружину та матір з незрозумілими джерелами доходів. З урахуванням того, що сам Павлущик – виходець з СБУ, цю ситуацію трактували як корпоративну поруку колег зі спецслужб. Наразі журналісти підкинули НАЗК ще одну «задачу з зірочкою» – перевірити спосіб життя чинного міністра аграрної політики та продовольства Віталія Коваля, у тещі якого з середнім щомісячним доходом в 6 тис. грн виявили квартиру на 170 кв. м у столичному житловому комплексі.

Поява в НАЗК нового голови збіглася з поверненням обов’язкового декларування, яке було призупинено після запровадження воєнного стану. Тож на Агентство припав великий шмат роботи – перевірка декларацій з 2021 по 2023 роки. Однією з перших обіцянок Павлущика була автоматизація заповнення декларацій, яка має спростити життя як тим, хто їх заповнює, так і тим, хто їх перевіряє. Презентація нової системи запланована на 11 жовтня.

У першій частині інтерв’ю «Главкому» керівник НАЗК розповідає, як впровадження автоматичної системи полегшить всім життя, у який спосіб антикорупційні органи борються з модою чиновників записувати кошти та майно на улюблених родичів та яку партію от-от позбавлять держфінаснування.

«Час заповнення декларацій скоротиться вдвічі»

Це ваш перший рік на чолі НАЗК, і якраз з кінця минулого року відновлене «велике декларування». Які цікаві тенденції ви побачили у поданих деклараціях, що вас найбільше вразило? На «Главкомі», наприклад, виходив матеріал, як ваші колишні колеги з НАБУ масово декларували квартири, машини, які навіть їхньою доволі високою зарплатнею не пояснити.

Насправді я особисто слідкую за деклараціями з самого першого року створення реєстру. Я сам їх подавав, будучи детективом НАБУ, і пам'ятаю, як це: вночі шукати шпаринки, щоб потрапити в цей реєстр, щоб не втратити дані. Зараз в нас зовсім інша ситуація: реєстр декларацій ані на секунду не відключався, зокрема, за той час, коли я працюю в НАЗК. Хоча цього року був дуже складний період, коли три етапи декларування (за 2021, 2022 та 2023 роки) наклалися одне на одного в першому кварталі 2024 року, але ми і його пережили без жодних технічних проблем.

Після відновлення декларування багато цікавого можна було побачити особливо у деклараціях за 2022 та 2023 роки. Повні перевірки показали багато яскравих випадків. Наприклад, заступник начальника відділу Закарпатської митниці не підтвердив під час повної перевірки походження готівкових коштів члена сім’ї – на суму понад 272,66 млн грн та походження своїх готівкових коштів на понад 13,3 млн грн. Колишній заступник голови Дніпропетровської обладміністрації вказав у декларації про позичені третім особам 130 млн грн і пояснив, що такі кошти є його правом вимоги та зобов’язанням щодо передачі йому криптоактивів, при цьому жодного підтвердного документа не надав.

На розгляд суду Нацполіцією України вже скеровано три кримінальні провадження з обвинувальним актом за матеріалами проведених повних перевірок, зокрема, стосовно начальника Дніпропетровського обласного ТЦК та СП за незаконне збагачення на суму 5,6 млн грн та недостовірне декларування на суму 6,2 млн грн, стосовно начальника відділу Золотоніської райадміністрації за недекларування фінансових зобов’язань на загальну суму 4,2 млн грн та за обвинуваченням працівника Центру надання адміністративних послуг Святошинської райадміністрації Києва у недекларуванні квартири на суму 1,5 млн грн.

Державним бюро розслідувань скеровано до суду кримінальне провадження стосовно заступника начальника управління ГУ ДПС у Волинській області за недекларування будинку, в якому той проживає разом з сім’єю та недекларування відомостей про вартість автомобілів на 2,9 млн грн.

Але те, з чим ми частіше за все зіштовхуємося, – це, напевно, банальні помилки при заповненні декларацій. Вони дуже відволікають нас від роботи, бо ми змушені частину свого часу витрачати на їхню перевірку.

Наприклад, людина копіює реєстраційний номер об’єкта і вставляє його в графу щодо вартості. Звісно ж, реєстр в автоматичному режимі присвоює цій декларації величезний рейтинг ризикованості, бо виходить, що земельна ділянка вартує 11-значну суму. Часто декларанти помиляються у кількості нулів при зазначенні вартості об’єктів або вказують вартість з копійками без коми, і об’єкт, який коштує 1 млн грн, декларується за 10, а то і 100 млн грн при нестачі коштів на це. Система, звісно, бачить розбіжність і присвоює значний показник рейтингу ризику такій декларації.

Але ми сподіваємося, що часткове автозаповнення декларацій внесе серйозні корективи і значно спростить для декларантів процес заповнення декларацій, дозволить уникнути помилок та одруків. Це дозволить нам раціонально використовувати ресурс та зосередитись на перевірках дійсно ризикових декларацій.

Віктор Павлущик: я особисто слідкую за деклараціями з самого першого року створення реєстру

Віктор Павлущик народився 22 грудня 1985 року у Вінниці. Після закінчення ліцею переїхав до Києва, де вступив до Національної академії СБУ, яку закінчив у 2008 році за спеціальністю «Правознавство». Того ж року був переведений для подальшого проходження військової служби до Головного управління СБУ на посаді оперуповноваженого. У грудні 2009 року Павлущика перевели вже до Центрального управління, де він проходив службу до 2015 року. Під час служби закінчив Київський національний університет ім. Т. Шевченка та здобув кваліфікацію економіста-міжнародника. У 2015 році перейшов з СБУ до НАБУ, пройшовши перший конкурсний відбір до новоствореного органу. Починав детективом, потім став старшим детективом – заступником керівника відділу детективів, а у 2017 році – обійняв нинішню посаду керівника відділу детективів. Йому присвоєно звання підполковника НАБУ. З початку повномасштабної агресії перебував у складі Зведеного оперативно-бойового загону НАБУ та брав участь у заходах щодо протистояння російським окупантам на території Києва та Київської області. Минулого року Павлущик брав участь у конкурсі на директора НАБУ, а також подавав документи на участь у конкурсі на посаду члена Вищої ради правосуддя за президентською квотою.

Поясніть, як саме процедура часткового автозаповнення декларацій полегшить життя тим, хто мучиться з їхнім заповненням?

Ми очікуємо, що до 75% даних, які мають зазначатись у дев’яти із 16 розділів декларації, автоматизовано будуть заповнюватися – а це інформація з 14 реєстрів та баз даних, до яких НАЗК має автоматизований доступ. Більшість інших полів ми просто не зможемо допомогти декларанту автозаповнити, бо така інформація відсутня в оцифрованому вигляді. Наприклад, йдеться про цінне рухоме майно (крім транспорту), готівку, фінансові зобов’язання, так само як і інформацію про майно за кордоном.

Звертаю увагу, що ми адаптували форму декларації до змін закону і відтепер не потрібно у декларації зазначати номери банківських рахунків, що для декларантів було дуже обтяжливо, додали нові підказки і логічні перевірки, щоб допомогти декларанту уникнути помилок. Дані, які були внесені особою у попередній декларації, як і раніше, можна буде автоматично перенести у чернетку нової декларації. А є дані, які щороку змінюються, і відтепер «свіжі» відомості про доходи, а також про «нові» об’єкти можна буде автоматично переносити у відповідну графу декларації з реєстрів.

Важливо, що такі відомості ми допоможемо зібрати декларанту і про членів його сім’ї, якщо ті через мобільний застосунок «Дія» погодяться на це. Звісно, саме по собі автозаповнення жодним чином не звільняє декларанта від відповідальності: всі ці дані мають бути нею перевірені і верифіковані. Бо навіть з урахуванням інтероперабельності (сумісності) реєстрів, є деякі, в яких зберігається інформація 1960-80-х років і ще навіть не переносилась в електронний формат. Або ж інформація може бути надана не на кінець звітного періоду, а тільки в режимі реального часу.

Однозначно все це спростить процес заповнення декларації, бо зекономить час декларанта, а сама інформація буде максимально достовірною. Нам це також спростить роботу з урахуванням тих проблем, про які я вже згадував: зменшиться кількість помилок в деклараціях, буде потрібно менше витрачати часу на перевірку даних.

Наскільки на практиці швидше тепер буде відбуватися заповнення декларацій?

Звісно все залежить від кількості об’єктів, що підлягають декларуванню. Не хочу, аби це сприймали як остаточний прогноз, але очікуємо скорочення часу принаймні вдвічі, для простих декларацій – орієнтовно година-півтори, максимум до двох. Слід звернути увагу декларантів, що процес отримання погодження на збір даних від членів сім’ї може зайняти від хвилини до трьох днів, а також процес збору даних з 14 реєстрів може зайняти до декількох днів. Тому не слід залишати заповнення декларації на останні дні строку подачі.

На початках система буде працювати в тестовому режимі? Тобто ви закладаєте ризики, що не все буде йти добре і доведеться її «допилювати»?

Часткове автоматизоване заповнення чернетки декларації буде можливим з 11 жовтня цього року. Сподіваюсь, що це буде якісний продукт, бо проведено дуже багато роботи як нашою командою, так і командою, яка здійснювала технічну реалізацію проєкту, а також донорами, які забезпечували фінансування розробки цього продукту. Якщо ж потрібно буде деякі речі вдосконалити, то ми розраховуємо, що буде час це зробити до наступної кампанії декларування за 2024 рік – до першого кварталу 2025-го. Окремі декларанти, які мали право на відтермінування строків подачі декларацій за 2021-2023 роки, зможуть скористатися частковим автозаповненням декларацій за 2021-2024 роки, що має значно спростити процес їхнього заповнення.

Співробітник МВС в Миколаївській області задекларував криптовалюту на суму 100 млн грн, але не зміг довести її наявність

Наскільки часто декларанти використовують такий спосіб зберігання коштів як криптовалюта? І як взагалі НАЗК має реагувати на такі нестандартні доходи чи способи заощадження, враховуючи, що використання «крипти» в Україні не врегульовано?

З кожним роком кількість задекларованих у криптовалютах коштів збільшується: їх використовує як звичайне населення, так і державні службовці. Якщо кілька років тому ніхто про них не знав, то зараз це – такий самий вид накопичення як готівка або кошти на банківських рахунках. Криптовалюти відслідковуються через інструменти блокчейну. Вони також є предметом перевірок та здійснення моніторингу способу життя.

Порушення використання криптовалют ми також фіксували. Наприклад, заступник начальника регіонального сервісного центру МВС в Миколаївській області задекларував криптовалюту на суму 100 млн грн, але не зміг довести її наявність.

«Главком» звернув увагу, що програмою «єОселя» найбільш активно чомусь користуються працівники правоохоронної системи. Чи НАЗК приділяє таким аномаліям особливу увагу?

Тут, напевно, треба звернути увагу в першу чергу на категорії осіб, які мають право отримати житло за «ЄОселею». Вона передбачає дві ставки: 7% і пільгова – 3%. Логічно, що попит на пільгову ставку набагато більший, і серед цієї пільгової категорії є і військовослужбовці, і представники правоохоронних органів. Тому є логічним, що серед тих категорій, які можуть претендувати на цю пільгу, може бути багато правоохоронців.

Голова НАЗК Віктор Павлущик розраховує, що нову автоматичну систему буде час вдосконалити до наступної великої хвилі декларування в першому кварталі 2025 року

Колишні і нинішні держслужбовці з категорії РЕРів (публічно значущих осіб) жаліються, що їх постійно безпідставно перевіряють, не дають відкривати рахунків в банках і взагалі це тавро на них є пожиттєвим. Чи не вдаються вони в деклараціях до завищення заощаджень, аби потім не було питань щодо різних дорогих витрат, неспівставних з їхніми доходами під час а після держслужби?

При відповіді на це питання я згадаю логічний та арифметичний контроль та автоматизовану перевірку декларацій. Вони включають в себе певні правила, які, зокрема, дозволяють проаналізувати можливість людини заощадити ті кошти, які вона декларує. Якщо у особи в порівнянні з попередніми деклараціями не підтверджується можливість мати ці статки, така декларація отримує високий рейтинг ризикованості і може потрапити на повну перевірку.

Важливо підкреслити, що НАЗК за своїм функціоналом не проводить обшуків і не допитує людей. Ми проводимо лише перевірку по документах і даних реєстрів, баз даних державних органів і приватних структур та отримуємо пояснення осіб, щодо яких проводиться перевірка.

Ми маємо яскраві приклади декларування значних розмірів готівкових коштів, джерела походження яких декларант не зміг підтвердити, кейси про подарунки від літніх батьків на значні суми. Наприклад, за результатами повної перевірки декларацій за 2021 та 2022 роки, поданих Очаківським міським головою, ми встановили ознаки незаконного збагачення на суму понад 12 млн грн та недостовірного декларування на суму понад 3 млн грн. Зокрема, встановлено, що під час війни у 2022 році посадовець разом із дружиною набули у власність квартиру в Іспанії площею 122,31 кв. м вартістю понад 5 млн грн. Крім того, сам голова отримав нібито від матері подарунки у вигляді готівки на понад 12 млн грн. при тому, що законні доходи матері не дозволяли дарувати кошти у таких розмірах.

Більше того, посадовець у декларації, серед іншого, зазначив зростання у звітному періоді грошових активів на 2 млн грн, законність джерел походження яких не підтвердив під час перевірки.

За результатами встановлених фактів Національною поліцією розпочато кримінальні провадження за статтями «незаконне збагачення» «внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації».

НАЗК за своїм функціоналом не проводить обшуків і не допитує людей

Свіжа історія: проти голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка заведена справа щодо незаконного збагачення та декларування недостовірної інформації. Він запевняє, що є абсолютно чистим перед законом і киває на багатих родичів, а ті кажуть, що сколотили капітал на продажу ваучерів у буремні 90-ті та торгівлі… малиною. На вашу думку, як такі, м’яко кажучи, спірні пояснення мають спростовувати правоохоронці?

Це елементарно доводиться: якщо людина займалася підприємницькою діяльністю, мають бути документи, що це підтверджують. Або ця інформація має зберігатися в реєстрах, в різних державних органах. Якщо ж цього нема чи документи нібито десь колись були втрачені, – виникають питання.

«Були ситуації з порушеннями і в партії «Голос», і в партії «Батьківщина», і в «Слузі народу»

Серед ваших планів при вступі на посаду було посилення моніторингу способу життя топпосадовців та застосування ризик-орієнтованого підходу до відбору декларацій для перевірки. Як ви цей підхід застосовуєте? Чи він виправдовує себе?

Почну з ризик-орієнтованого підходу. Думаю, він себе виправдовує, і зараз я у цифрах це доведу. Але для початку коротко опишу саму схему. Усі декларації після подачі проходять оцінку ризиків за допомогою логічного та арифметичного контролю. Ті декларації, в яких не встановлено ознак незаконного збагачення, необґрунтованості активів, невідповідностей більше ніж на 100 прожиткових мінімумів доходів громадян, а також декларації, які містять відомості в обсязі, що можуть бути перевірені автоматизовано, проходять автоматизовану перевірку. Це орієнтовно 26% всіх поданих декларацій за звітний період. Попри це, кожній декларації присвоюється показник рейтингу ризику. Ми відбираємо на так звану «ручну» перевірку ті декларації, які є в топі цього рейтингу, – тобто мають найвищий рейтинг ризикованості, а також незалежно від проходження автоперевірки за наявності повідомлення про можливе недостовірне декларування чи ознаки незаконного збагачення, необґрунтованості активів. Це те, про що я казав вище, – чи могла людина мати таке майно з такими доходами. Ми навіть проаналізували результати такого підходу, порівнявши результати проведених повних перевірок за дев’ять місяців цього та 2021 року, який, напевно, був найбільш релевантним роком для аналізу повних перевірок, бо у наступні роки подання декларацій було призупинено.

Так от – з витратою в два рази меншого ресурсу (раніше повну перевірку проводило 50 людей, зараз – 24) ми досягли того, що за дев’ять місяців цього року повні перевірки декларацій закінчувалися обґрунтованим висновком про наявність порушень, які є підставою для притягнення до кримінальної або адміністративної відповідальності, в 49% випадках, тобто кожна друга. Зауважу, що це відсоток не від усіх декларацій, а лише від відібраних для повних перевірок. Для порівняння – за дев’ять місяців у 2021 році цей показник був 14-15%.

Чим нинішній підхід відрізняється від того, що існував раніше? У 2021 році була черговість визначення декларацій виключно в залежності від посади особи. І багатьох тих самих осіб ми перевіряли з року в рік. Зараз це відбувається за ризик-орієнтованим підходом, залежно від показника рейтингу ризику декларації, який дає нам можливість відібрати якраз ті декларації, по яких ми, скоріш за все, можемо виявити порушення.

Щодо моніторингу способу життя, то за нашими матеріалами Вищий антикорупційний суд виніс рішення щодо конфіскації необґрунтованих активів на суму понад 25 млн грн. Плюс Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала до ВАКС позови на конфіскацію активів ще на понад 35 млн грн. Таким чином моніторинг способу життя не дає змоги користуватись незаконно набутим майном та дає чіткий сигнал недоброчесним посадовцям, що корупційні практики не мають сенсу, оскільки майно може бути конфісковане.

Стосовно виявлених ознак незаконного збагачення до правоохоронних органів направлено 17 обґрунтованих висновків на загальну суму 532,7 млн грн – зокрема, і щодо голови Антимонопольного комітету. Повідомлено про підозру шести суб’єктам декларування.

Під час моніторингу ми найчастіше фіксуємо недекларування тих активів, якими особа насправді користується та не зазначає його у декларації. Ризикоорієнтований підхід не може показати, що в людини немає майна, яким вона користується. Але є такі інструменти, як система камер відеоспостереження «Безпечне місто», до якої НАЗК має доступ і може відслідковувати користування тими чи іншими транспортними засобами. У нас є співробітництво з АРМА, завдяки якому ми маємо можливість готувати запити і отримувати інформацію про активи декларантів за кордоном. Також для пошуку зарубіжних активів ми підключились до міжнародної системи SIENA (захищена платформа безпечного обміну інформацією – Ред).

НАЗК знаходить порушення буквально у всіх партій, що отримують держфінансування. Десь фінансування призупинене, десь тривають розслідування… Чи вам відомо щось про стан цих розслідувань?

Наразі у провадженні перебуває 13 переданих НАЗК матеріалів про можливі ознаки кримінальних правопорушень стосовно центральних та місцевих осередків парламентських партій. І комунікацію з органами досудового розслідування з цього приводу ми постійно тримаємо. Але не впевнений, що я маю можливість прокоментувати хід судових розслідувань, які здійснюються іншими органами.

Були ситуації з порушеннями і в партії «Голос», і в партії «Батьківщина», і в «Слузі народу». Потім відбувалося поновлення виплат… Нещодавно було зупинено, а потім і припинено фінансування партії «Голос», відповідні накази були оскаржені до суду. Щодо правомірності наших дій щодо зупинення фінансування партії маємо вже рішення Верховного Суду. Щодо припинення, сподіваємось вже на цьому тижні також отримати рішення на користь органу.

Тобто після цього відновити держфінансування «Голос» вже не зможе?

Так, це вже назавжди, бо було повторне порушення. У них були недостовірні відомості на майже 5 млн грн.

Кіра Рудик виявилася не дуже вдалим партійним менеджером: партії «Голос», яку вона очолює, загрожує припинення держфінансування

На вашу думку, чи не варто пом’якшити законодавство щодо держфінансування, якщо зрозуміло, що партії не в змозі виконати всі вимоги? Може, дозволити ці кошти в ОВДП вкладати, на чому спіймали «Європейську солідарність» Порошенка?

У принципі, НАЗК на постійній основі надає роз'яснення з приводу необхідної інформації і правильного заповнення звітів політичних партій. Деякі законодавчі зміни, звісно, потрібні: одна з основних – це конкретне визначення, що ж мається на увазі під статутною діяльністю політичної партії. Бо це впливає якраз на кваліфікацію порушень, які виявляються в ході перевірок звітів політичних партій. Сьогодні розробляється комплексний законопроєкт, яким пропонується, зокрема, встановити пріоритетні напрями використання коштів державного фінансування, а також певні види заборон використовувати ці кошти.

Крім того, напрацьовується проєкт закону, яким вносяться зміни до законодавчих актів, що регулюють порядок притягнення до відповідальності за порушення правил політичного фінансування. Пропонується чітко розмежувати адміністративну та кримінальну відповідальності у разі подання недостовірних відомостей у звіті залежно від розміру фінансового показника недостовірної інформації. Другим аспектом є збільшення розмірів санкцій (штрафів) за адміністративні та кримінальні правопорушення, пов’язані зі звітуванням партій та здійсненням внесків. Також пропонується криміналізувати таке правопорушення як здійснення внесків на користь політичної партії готівкою.

«Декларація голови Хмельницької МСЕК мала найвищий рейтинг ризику»

НАЗК розпочинає повторну перевірку декларації голови Хмельницької МСЕК, у помешканні якої нещодавно було виявлено кілька мільйонів доларів. А до скандалу на її спосіб життя ви не звертали особливу увагу?

У нас здійснювалася повна перевірка її декларації, яка, до речі, була відібрана як така, що мала найвищий показник рейтингу ризику на дату відбору. Але та готівка, що була виявлена в неї під час обшуку правоохоронцями, а також дані про активи за кордоном – це, по суті, нововиявлені обставини. Ми ж не могли перевіряти її готівку поза межами інформації, яка була надана в декларації. НАЗК не могло прийти і подивитися, що лежить в її тумбочці. Вже отримана під час розслідування інформація є нововиявленою обставиною, яка дала нам підстави для проведення повторної повної перевірки.

Чоловік голови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи позує на фоні купи доларів. Загалом в квартирі родини було знайдено майже $6 млн у різних валютах

Було багато галасу щодо історій з воєнкомами-мільйонерами. Які результати перевірок НАЗК, якщо такі проводилися, щодо статків воєнкомів і членів ВЛК?

Наприклад, начальнику Дніпропетровського ОТЦК та СП ОК «Схід» Сухопутних військ було вручено підозру за недекларування автомобіля та квартири, якою він користується, а також доходу дружини у вигляді подарунку у грошовій формі на суму 6,2 млн грн. Також батько і тесть суб’єкта декларування за його дорученням придбали квартири та автомобілі на суму 5,6 млн грн.

НАЗК не могло прийти і подивитися, що лежить в тумбочці голови хмельницького МСЕК

Ще у 2023 році НАЗК виявило у посадових осіб ТЦК та СП необґрунтовані активи на загальну суму понад 260 млн грн. НАЗК встановлено шість випадків набуття посадовими особами ТЦК та СП необгрунтованих активів та незаконного збагачення. У липні 2023 року працівники ДБР повідомили про підозру колишньому начальнику Одеського обласного ТЦК Євгену Борисову за незаконне збагачення на понад 188 млн грн та умисне ухилення від несення служби. В основу підозри лягли якраз матеріали НАЗК. У його матері журналісти знайшли віллу в Іспанії, крім того, ми за результатами моніторингу способу життя виявили у власності його дружини, матері та тещі ще й коштовний автопарк.

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Також в поле зору НАЗК потрапив його підлеглий (заступник начальника ТЦК – начальник сектору комплектування Одеського обласного ТЦК) Денис Галушко. Моніторинг способу життя воєнкома виявив ознаки корупційного кримінального правопорушення, які свідчать про його незаконне збагачення на понад 14 млн грн.

Його близькі особи – дружина, мати, теща і син – стали власниками вартісного автопарку та нерухомості, не маючи на це доходів із законних джерел. НАЗК затвердило обґрунтований висновок стосовно Галушка та надіслало його до Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

У жовтні НАЗК на підставі інформації з матеріалів кримінального провадження, отриманої від Слідчого управління Головного управління Нацполіції в Миколаївській області, а також проведеного моніторингу способу життя виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення, які свідчать про незаконне збагачення начальника Малиновського районного ТЦК Одеси В’ячеслава Кушнерова на суму майже 47 млн грн.

У власності його дружини, матері, тещі та сина була виявлена нерухомість та автопарк. Декларант не скористався своїм правом пояснити Нацагентству джерела походження усіх зазначених коштів, тож ми направили матеріали справи до слідчого управління для притягнення його до кримінальної відповідальності.

Також НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення на майже 8,5 млн грн у керівника Дніпропетровського обласного ТЦК Анатолія Пікала. І тут не обійшлося без близьких осіб – батька та дружини, які впродовж останніх років набули рухоме та нерухоме майно за кошти, законність походження яких довести не змогли. Справу передано до Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

До Спеціалізованої антикорупційної прокуратури передано матеріали справи щодо заступника начальника Полтавського обласного ТЦК, який набув необґрунтованих активів. Різниця між вартістю набутого майна та законними доходами родини становить понад 1,8 млн грн.

Начальник Самбірського районного ТЦК Львівської області з дружиною впродовж 2020-2022 років придбали низку об’єктів нерухомого майна. Різниця між їхньою вартістю та офіційними доходами родини становить понад 4,4 млн грн.

Також протягом цього року проаналізовано майновий стан штатних посадовців ВЛК (до 200 осіб штатних ВЛК, бо тільки вони є суб'єктами необгрунтованих активів/незаконного збагачення): розпочато два моніторинги способи життя та передано вісім матеріалів до Управління повних перевірок для проведення повної перевірки.

Павло Вуєць, «Главком»