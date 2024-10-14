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«Буде як супермаркет». Агенція Міноборони ініціює новий підхід до закупівлі дронів

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Буде як супермаркет». Агенція Міноборони ініціює новий підхід до закупівлі дронів
Гендиректор ДОТ вважає, що таке рішення дозволить забезпечити більш ефективне управління закупівлями й постачанням
фото з відкритих джерел

«Ми пропонуємо дивитися на бригади як на власників своїх бюджетів. Щоб вони ними розпоряджалися з огляду на те, які дрони їм потрібні»

Державний оператор тилу (ДОТ) пропонує змінити підхід до закупівлі дронів для військових і створити у DOT-Chain електронну систему з цінниками, на кшталт супермаркету. Про це розповів гендиректор Державного оператора тилу Арсен Жумаділов в інтерв'ю hromadske.

Як відомо, зараз в електронній системі DOT-Chain заведені лише харчі, але вже є запит і навіть політичне рішення про те, щоб завести в систему управління закупівлями та постачанням дронів, РЕБ і роботизованими комплексами.

«Ми пропонуємо дивитися на бригади як на власників своїх бюджетів. Щоб вони ними розпоряджалися з огляду на те, які дрони їм потрібні. Усі ці дрони увійдуть в електронну систему з певними цінниками, тобто це буде як супермаркет, а бригада – як покупці, які замовляють той чи інший виріб», – сказав він.

Крім того, це буде і зміною для виробників, чиє постачання буде залежати від попиту від бригад.

«Тобто ми створюємо стимул для виробників і постачальників, щоб вони конкурували не лише ціною, а й рівнем свого сервісу, техпідтримкою тощо. У разі якщо всі заявки від ЗСУ виконані й буде або надлишковий обсяг, або вони матимуть додаткові потужності на виробництво своїх виробів – ці додаткові обсяги можуть бути експортовані», – сказав Жумаділов.

Гендиректор вважає, що таке рішення дозволить забезпечити більш ефективне управління закупівлями й постачанням. Він додав, що виконувати ці закупівлі, можливо, буде Агенція оборонних закупівель, або ж окрема Агенція щодо дронів, якщо така буде створена.

Нагадаємо, Державне підприємство Міністерства оборони України Державний оператор тилу 1 жовтня за результатами тендеру уклало угоду на постачання харчів до ЗСУ у Рівненській області на суму 301,40 млн грн. Також очікується підписання ще однієї угоди розміром 606,80 млн грн на харчі для військових у Львівській області. Про це повідомляється в системі «Прозорро», йдеться у розслідуванні «Наші гроші». 

Вперше за весь час роботи Держоператор тилу під керівництвом Арсена Жумаділова приховав всі дані про підрядників та ціну харчів.

Як відомо, з початком вторгнення уряд дозволив військовим не публікувати дані про свої закупівлі у «Прозорро» з метою безпеки та пришвидшення тендерних процедур. Це призвело до того, що Міноборони почало укладати контракти на постачання харчів по цінах у рази дорожче від роздрібних торгівельних мереж.

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Теги: Державний оператор тилу держзакупівлі супермаркет Арсен Жумаділов харчування університет гроші Міноборони

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