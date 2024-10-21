Друзі заступника Кличка привласнили кілька об’єктів комунальної нерухомості в Києві – розслідування

Як зазначають журналісти, перед тим як отримувати у власність комунальне майно, друзі Прокопіва допомогли його родині задешево отримати елітне житло

Друзі Прокопіва через приватні компанії отримали у власність щонайменше шість об’єктів нерухомості

Двоє друзів заступника голови Київської міської державної адміністрації Володимира Прокопіва через приватні компанії отримали у власність щонайменше шість об’єктів нерухомості, які раніше належали місту. Мова про Олександра Поштарюка та Андрія Стеценка. Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info.

Як зазначають журналісти, перед тим як почати отримувати у власність тепер уже колишнє комунальне майно, вони відзначилися тим, що допомогли родині Прокопіва задешево отримати елітне житло.

Олександр Поштарюк

Олександр Поштарюк – земляк Прокопіва з Івано-Франківська, багато років працював у компаніях дружини та тестя політика найманим співробітником. Допомагав родині Прокопіва з нерухомістю та авто. В 2016 році він продав політику Mercedes-Benz Glk 220 Cdi 4 Matic за ціною, вдвічі дешевше ринкової. За кілька років, у 2018, допоміг Прокопіву стати власником маєтку на 600 кв. м в котеджному містечку «Коник».

«Його Поштарюк нібито побудував за власні кошти, хоча за даними журналістів, співмірних доходів не мав. Добудований, але ще не відремонтований маєток Поштарюк віддав Прокопіву, політик же навзамін віддав другу свій старий, у п'ять разів менший будинок на околиці Києва, з невеликою доплатою. Поки маєток завершували, Прокопів жив у сусідньому будинку, який також викупив Поштарюк. Офіційно – Прокопів його орендував, але навіть за оренду довго не платив», – зазначають розслідувачі.

Згодом компанії, співвласником котрих є Поштарюк, почали отримувати у власність комунальне майно. Зокрема ТОВ «Бенефіс-Інвест», щойно до складу власників зайшов друг Прокопіва, викупило в міста офісне приміщення на понад 300 кв. м в центрі міста по вул.Тарасівській за ціною, в кілька разів нижчою, ніж наразі продається комерційна нерухомість у схожих будинках по цій же вулиці.

Окрім того, Поштарюк через ТОВ «Паркпоінт» є співвласником будівлі на 170 кв. м на ВДНГ. Раніше вона належала комунальному підприємству. Будівлю орендував благ фонд, до складу засновників котрого по черзі входили депутатка з очолюваної Прокопівим фракції «Євросолідарність» Людмила Ковалевська, а потім довірена особа Прокопіва на виборах Євген Чугаєв. Благодійний фонд збирався організувати в приміщенні музей, тож зробив ремонт і згодом викупив його за залишковою вартістю. Викупивши, одразу передав ТОВ «Паркпоінт», співвласниками якого є сам фонд – і Поштарюк, який тепер каже, що хоче зробити там уже не музей, а кав’ярню. Наразі проект заморожений, оскільки прокуратура з СБУ розслідують кримінальне провадження: підозрюють, що вартість ремонту завищили, а ціна викупу відповідно занизили.

Андрій Стеценко

З 2018 року дружина Стеценка працює в Київраді, а саме в Секретаріаті, який раніше очолював Прокопів. Стеценки, як і Прокопіви з Поштарюком, із Івано-Франківська, переїхавши до Києва, вони багато років винаймали квартиру у фірми тестя Прокопіва. А свій ФОП Стеценко зареєстрував і досі тримає у квартирі Поштарюка.

Журналісти наголошують, як і Поштарюк, Стеценко допоміг Прокопівим отримати у власність елітну нерухомість за копійки. Спершу він інвестував від свого імені в будівництво житлового комплексу Signature, за нез’ясованих обставин придбавши квартиру за ціною в чотири рази нижче ринкової, а потім за цю ж ціну продав права на квартиру фірмі дружини Прокопіва. Наразі ЖК Signature – найдорожчий ЖК Києва.

«При цьому Стеценко також виявився власником нерухомості, яку перед цим вивели з комунальної власності. Зокрема будівлі на 460 кв. м на Трухановому острові. Сама будівля – давно занедбане приміщення ресторану, але стоїть воно на 2 га землі з виходом на пляж, тобто практично на березі Дніпра. Цю будівлю просили передати під реабілітаційний центр для АТО-вців, але міська рада вирішила її продати. Спершу нерухомість викупило на аукціоні ТОВ «Кронкер Груп», а потім компанію і майно на ній передали другу Прокопіва», – кажуть журналісти.

Також через ТОВ «Ернест» Стеценко став співвласником шматком промзони на Солом’янці: йдеться про понад пів гектара, на яких розташовані близько 800 кв. м нерухомості. Половину цієї фірми на Стеценка переписали прямо в процесі оформлення оренди земельної ділянки в Київраді. Пізніше частку Стеценка переписали на Поштарюка.

Зрештою, через ТОВ «Як Супер Естейт» Стеценко є співвласником будівлі площею 230 кв. м по вулиці Якубовського. Це густонаселена частина району Теремки, сама ж будівля стоїть поруч із новими ЖК і має вихід до озера. Ділянку під нею вже перевели в цільове призначення «для будівництва будівель ринкової інфраструктури», однак саме будівництво поки не розпочали.

Варто зазначити, що заступник голови Київської міської державної адміністрації Володимир Прокопів представляє у Київраді «Європейську солідарність».

Як повідомлялося, у фінансових звітах «Європейської солідарності» (ЄС) було виявлено понад 140 контрагентів, яким вона платила державні кошти. Однак ймовірні зв’язки із партією встановлено із 15 товариствами, які протягом семи років отримали понад 167 млн грн від ЄС.

До слова, родичі заступника Кличка Володимира Прокопіва придбали багато комерційної та житлової нерухомості за роки його роботи в Київраді та КМДА. Однак, хронологія та спосіб появи цих активів, як і джерела фінансування, «подекуди під питанням»