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У російському Єйську скаржаться на нічну атаку дронів

Степан Гафтко
glavcom.ua
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У російському Єйську скаржаться на нічну атаку дронів
Аеродром у Єйську часто атакують дрони
фото з відкритих джерел

За повідомленнями місцевих каналів, у Краснодарському краї невідомі безпілотники атакували інфраструктурні об'єкти

У Краснодарському краї (РФ) у ніч проти 9 жовтня працювали системи протиповітряної оборони через фіксацію безпілотників. На тлі дронової атаки у Єйську лунали вибухи. Про це стало відомо із посиланням на губернатора Краснодарського краю Веніаміна Кондратьєва та місцеві пабліки.

Повідомлялося про можливу повітряну атаку із застосуванням безпілотників у російському регіоні вже близько опівночі. Пізніше з'явилися повідомлення про вибухи в кількох населених пунктах, роботу систем ППО та збиття дронів. Жителі Єйська, де розташований військовий аеродром, зауважували, що дронів було багато. Місцеві пабліки писали про загрозу уламків через роботу ППО та виниклу пожежу, що викликало тривогу серед мешканців.

Краснодарський губернатор вже після другої години ночі за місцевим часом заявив, що під удар дронів цієї ночі потрапив Щербинівський район.

«У селі Шабельське внаслідок падіння уламків БПЛА у приватному домоволодінні вибило шибки, пошкоджено газову трубу. З метою безпеки газ перекрили, загоряння загасили, постраждалих немає», – написав чиновник у своєму Telegram.

Він додав, що на місці триває робота спеціальних та екстрених служб.

Раніше українські атаки безпілотників на російське місто Єйськ були спрямовані на військові об'єкти, зокрема військовий аеродром, де розташовані літаки та техніка. Такі удари мали на меті послабити спроможності російської армії в регіоні та завдати збитків інфраструктурі, яка використовується для агресії проти України. Попередні атаки українських дронів призвели до пожеж і значної шкоди на території аеродрому, а також викликали евакуацію місцевих жителів через загрозу вибухів.

Нагадаємо, що росіяни часто скаржаться на те, що безпілотники атакують військовий аеродром, який розташований у Краснодарському краї, а саме, у місті Єйськ. 

До слова, 29 вересня у російському місті Єйськ, що знаходиться в Краснодарському краї, було зафіксовано вибухи біля військового аеродрому. Місцеві жителі повідомили про серію гучних вибухів, ймовірно спричинених атаками безпілотників.

Раніше стало відомо, що у ніч проти неділі, 29 вересня, Сили оборони вразили арсенал зберігання та модернізації ракетно-артилерійського озброєння російських окупантів, що біля селища Котлубань Волгоградської області. 

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Теги: чиновник військові Telegram робота місто озброєння аеродром росіяни

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