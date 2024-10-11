Благоустрій озера Синє: ексочільник комунального підприємства отримав підозру

Бездіяльність призвела до погіршення екологічного стану озера Синє

Правоохоронці викрили факти розкрадання держкоштів, виділених на розчищення і благоустрій озера Синє на Виноградарі колишнім тимчасово виконуючим обов'язки генерального директора столичної установи у змові з іншими посадовцями. Про це інформує пресслужба поліції.

Кошти, призначені на порятунок водойми, осіли у кишенях посадовців комунального підприємства.

За матеріалами слідства, колишній тимчасово виконуючий обов'язки генерального директора підприємства у 2019 році під приводом розчищення озера привласнив 134 400 грн шляхом укладання договору з ТОВ на виконання зазначених робіт. Однак фактично вони виконані не були.

Така бездіяльність призвела до погіршення екологічного стану озера Синє, що підтверджено висновками комплексної судової інженерно-екологічної та інженерно-гідрогеологічної експертизи.

За цими фактами поліція проводить розслідування в межах відкритих кримінальних проваджень за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 242 (порушення правил охорони вод) та ч. 2 ст. 367 (Службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Колишньому керівнику комунального підприємства слідчі поліції повідомили про підозру по одному зі злочинних епізодів – у привласненні понад 134 тисячі гривень відповідно до ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до восьми років ув’язнення.

Досудове розслідування за іншими встановленими фактами заволодіння бюджетними коштами, виділеними на ревіталізацію озера Синє, триває.

Раніше повідомлялося, що у Києві під суд підуть двоє колишніх керівників комунального підприємства. Вони завдали збитків державі на кілька мільйонів гривень. У період з жовтня 2022 року до березня 2023 року територію заказника перекопали. Під час будівельних робіт було знято родючий шар ґрунту площею 1,38 га. Сума завданих збитків державі, за даними прокуратури, становить понад 2,6 млн грн.