У Зеленського розповіли, як канцлер Німеччини врятував друга Кремля Шредера

Герхард Шредер все ж змушений був залишити раду директорів «Роснафти»

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер, який був змушений під тиском світової громадськості піти з посади голови ради директорів російської нафтогазової компанії «Роснафта», у той же час не був виключений з лав соціал-демократичної партії (СДП) та проти нього не були застосовані санкції. Про імідж і політичну кар’єру Шередера подбав його друг та колега Олаф Шольц. Про це в розмові з «Главкомом» розповів голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко.

«Шрьодер нібито пішов, але його при цьому не виключили з СДП, що багато говорить про імідж цієї партії. І наскільки я знаю, Євросоюз хотів застосувати санкції до Шрьодера, а Шольц його врятував. Він погодився, аби у Шрьодера не було кабінету в Бундестазі, але разом з тим відмовився підтримати санкції проти нього. Тобто щось змінюється, але під колосальним тиском, це не є добровільні зміни», - зазначив політик.

Нагадаємо, 20 травня колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер пішов з посади голови ради директорів російської нафтогазової компанії «Роснафта». Таке рішення було прийнято на тлі критики, яка посипалася на ексканцлера з боку німецьких і західних політиків за підтримку президента РФ Володимира Путіна.

До слова, канцлер Німеччини Олаф Шольц не підтримав ідею ввести санкції Євросоюзу проти його ексколеги та нинішнього голови наглядової ради Роснєфті Герхарда Шредера. Як повідомлялося, правляча коаліція у Бундестазі досягла домовленості щодо ексканцлера Німеччини Герхарда Шредера, якого неодноразово критикували через зв'язки з російським політичним керівництвом.

Шредер більше не виконує жодних обов'язків ексканцлера, а отже і не має підстав для обслуговування співробітниками та офісу.

24 квітня 2002 року Шредер заявив, що не вважає за правильне дистанціюватися від російського диктатора Володимира Путіна.

25 квітня співголова Соціал-демократичної партії Німеччини Саскія Ескен закликала Шредера вийти з партії.