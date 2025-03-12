Спроба повалення влади у Німеччині: завершено багаторічну справу проти терористів, серед яких 77-жінка

У Вищому регіональному суді Кобленца завершився судовий процес проти п'яти членів групи, які планували насильницький переворот в Німеччині

Історія довжиною у декілька років добігла фінального рішення суду для ймовірних учасників групи «Громадяни Рейху». Вищий регіональний суд у Кобленці (Німеччина) розглядав справу щодо терористичного угруповання «Об'єднані патріоти» з 17 травня 2023 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рішення OLG Koblenz від 6 березня 2025 року.

У судовому процесі у Вищому обласному суді з травня 2023 року судили чотирьох чоловіків віком від 45 до 57 років і 77-річну жінку. Їх звинувачували у створенні або участі у внутрішній терористичній організації.

Згідно з обвинуваченням, група хотіла повалити уряд і спровокувати хаос у Німеччині та запровадити нову конституцію за зразком імперії 1871 року. Як зазначає видання Spiegel, спочатку енергопостачання планувалося знищити бомбовими ударами – операція називалася «Тиха ніч». Згодом під час операції під назвою Klabautermann міністра охорони здоров’я Карла Лаутербаха (SPD) мали викрасти з ток-шоу. Його охоронців мали «ліквідувати». На «установчих зборах» у Берліні планувалося скинути уряд і призначити нових керівників. Згідно з планом, мав з’явиться актор на телебаченні як федеральний президент або федеральний канцлер і оголосить про відставку федерального уряду.

За даними Федеральної прокуратури, метою угруповання було ліквідувати вільний і демократичний базовий порядок у Федеративній Республіці Німеччина. Під час затримання обвинувачених важливу роль відіграв підставний слідчий – він запропонував одному з обвинувачених придбати зброю.

Фігуранти невдалого перевороту

Німецьке видання Dasding зауважує, що 77-річна колишня вчителька релігії відповідала за ідеологічну стратегію. Під час судового розгляду вона привернула увагу своїми вигуками, а також антисемітськими та висловлюваннями, пов'язаними з ідеологією рейхсбюргерів («Громадяни Рейху»). За підозрою в тероризмі, засудили до 7 років і 9 місяців ув’язнення. Судді Вищого земельного суду Кобленца призначили їй другий за суворістю вирок серед покарань, винесених лідерам групи.

Як зазначає Spiegel, 62-річного чоловіка, який брав участь у планах насильницького перевороту та викрадення федерального міністра охорони здоров’я Карла Лаутербаха, засуджено до двох з половиною років ув’язнення. Вищий регіональний суд Франкфурта-на-Майні визнав доведеним те, що чоловік брав участь у підготовці державної зради та був членом терористичної організації.

За даними NewsZone, 46-річний чоловік отримав шість років і шість місяців ув'язнення. 57-річний чоловік отримав п'ять років і дев'ять місяців ув'язнення. Найбільше отримав лідер групи – вісім років ув'язнення.

За час 106 судових засідань були допитані 38 свідків та 5 експертів, серед яких:

судовий психіатр,

експерти Федерального та земельного управлінь кримінальної поліції,

представник Федерального відомства з цивільного захисту,

фахівець із Федерального агентства з питань мережевого регулювання.

За даними слідства, у обвинувачених серед вилученої зброї було 14 довгих пістолетів, сім коротких пістолетів і автомат Калашникова. Також було вилучено сотні патронів, майже 9 тис. євро готівкою, численні золоті злитки та срібні монети, а також іноземну валюту на суму 10 тис. євро. Під час рейдів слідчі також знайшли документи, що стосуються планів перевороту, а також підроблені сертифікати про вакцинацію та підроблені сертифікати про тестування.

Загалом обшукано 20 об’єктів. Спеціальні підрозділи також брали участь в операціях у землях Рейнланд-Пфальц, Баден-Вюртемберг, Бранденбург, Баварія, Нижня Саксонія, Північний Рейн-Вестфалія, Саксонія, Шлезвіг-Гольштейн і Тюрінгія.

Після винесення вироків Вищим регіональним суду у Кобленці міністр охорони здоров’я Карл Лаутербах подякував за розкриття злочину та опублікував пост в Х.

Нагадаємо, регіональний суд Мюнхена засудив росіянина до довічного ув'язнення за вбивство двох українських військових у місті Мурнау.