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Німеччина зробили заяву про ядерну зброю

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Німеччина зробили заяву про ядерну зброю
Німеччина має зобов’язання щодо неядерної оборони в низці міжнародних договорів
фото з відкритих джерел

На тлі дебатів зростають сумніви щодо того, чи буде Трамп продовжувати американський захист Європи від російських атак

Фрідріх Мерц, який готується до вступу на посаду канцлера Німеччини, заявив, що хотів би розпочати переговори з Францією та Британією про спільне використання ядерної зброї і захист Європи. Як інформує «Главком», про це йдеться у The Guardian.

«Спільне використання ядерної зброї – це питання, про яке ми повинні говорити... ми маємо разом стати сильнішими в ядерному стримуванні. Ми повинні говорити з обома країнами (Францією та Британією) і з точки зору доповнення американського ядерного щита, який ми, звичайно, хочемо зберегти», – сказав він в інтерв’ю радіо Deutschlandfunk 9 березня.

На тлі дебатів зростають сумніви щодо того, чи буде президент США Дональд Трамп продовжувати американський захист Європи від російських атак, зважаючи на його контакти з Росією.

Німеччина має зобов’язання щодо неядерної оборони в низці міжнародних договорів, але бере участь у домовленостях НАТО про розподіл зброї.

На саміті в Брюсселі лідери ЄС підтримали плани збільшити витрати на оборону на тлі побоювань, що Росія, підбадьорена війною в Україні, може наступною атакувати країну ЄС і що Європа більше не може покладатися на допомогу США.

Нагадаємо, нещодавно президент Франції Емманюель Макрон заявив, що вирішив розпочати дискусію щодо використання французької ядерної зброї для захисту Європейського союзу.

Крім того, повідомлялось, що Франція готова використовувати свої сили ядерного стримування, щоб захистити Європу замість Сполучених Штатів. 

До слова, у середині минулого року, за даними НАТО, збройні сили Польщі налічували 216 000 військовослужбовців, що вже робило їх третіми за чисельністю в альянсі – після США (1,3 млн) і Туреччини (481 000). При цьому Польща посідає 1-е місце в НАТО за витратами на оборону – 4,1% ВВП. Цього року уряд планує витратити 186,6 млрд злотих ($46,4 млрд), або 4,7% ВВП.

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Теги: росія Польща Європа Дональд Трамп радіо Франція президент Фрідріх Мерц переговори

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