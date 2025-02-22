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Німеччина розслідує диверсію на своєму військовому кораблі

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Німеччина розслідує диверсію на своєму військовому кораблі
Фрегат бундесверу Hessen
фото з відкритих джерел

У момент передбачуваної диверсії фрегат Hessen перебував на плановому ремонті у Вільгельмсхафені

У Німеччині розслідують можливу диверсію на фрегаті бундесверу Hessen. Передбачається, що була спроба забруднити систему питного водопостачання фрегата десятками літрів відпрацьованого масла. Про це інформує «Главком» із посиланням на розслідування WDR, NDR та Süddeutsche Zeitung.

Завдані збитки виявилися обмеженими через виявлення забруднення на ранній стадії. Зазначається, що заповнення резервуарів прісної води судна було доручено приватній компанії із Нижньої Саксонії.

У бундесвері підтвердили можливий інцидент на фрегаті ВМС ФРН. До його розслідування залучено поліцію та Федеральне управління військової контррозвідки (BAMAD).

У момент передбачуваної диверсії фрегат Hessen перебував на плановому ремонті у Вільгельмсхафені. Раніше, 11 лютого, повідомлялося, що диверсії зазнало інше військове судно – корвет Emden, у силову установку якого було скинуто кілька кілограмів металевої стружки. Головком ВМС ФРН віце-адмірал Ян Крістіан Каак тоді заявив, що кораблі в Німеччині неодноразово ставали об'єктами диверсій.

Раніше невідомі безпілотники спостерігали за тренуванням ЗСУ із зенітно-ракетними комплексами Patriot на військовій базі в Німеччині.

Також Федеральна прокуратура Німеччини висунула звинувачення трьом чоловікам у шпигунстві на користь Росії.

Нагадаємо, що російського хокеїста Максима Сергєєва, що виступав за хокейний клуб «Заглембе Сосновець», засуджено до двох років і 11 місяців в'язниці за звинуваченням у шпигунстві. Польща депортує Сергєєва до Росії 26 травня 2025 року. До цього часу він відбуватиме покарання у Люблінській в'язниці.

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Теги: прокуратура Польща розслідування водопостачання Німеччина

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