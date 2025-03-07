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Німецький суд покарав росіянина за вбивство двох українців

Варвара Шолян
glavcom.ua
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Німецький суд покарав росіянина за вбивство двох українців
Звільнитися дострокове 58-річний засуджений навряд чи зможе, адже йдеться про «особливу тяжкість злочину»
фото: dpa

Решту життя чоловік проведе за ґратами

Регіональний суд Мюнхена засудив росіянина до довічного ув'язнення за вбивство двох українських військових у місті Мурнау. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на n-tv.

Звільнитися дострокове 58-річний засуджений навряд чи зможе, адже йдеться про «особливу тяжкість злочину».

Вбивство сталося у квітні минулого року. Росіянин був знайомий з двома українцями, які після поранень проходили реабілітацію у клініці в Мурнау.

Чоловіки час від часу зустрічалися та випивали біля місцевого супермаркету. Так було і в день вбивства, проте потім між росіянином та українцем сталася суперечка, росіянин побіг додому, взяв ніж і, коли повернувся, вдарив цим ножем спочатку одного з українців, а потім – і іншого. Обидва зазнали тяжких поранень, один помер ще до приїзду медиків, а другий – пізніше у лікарні.

На початку судового процесу у справі про вбивство в лютому цього року росіянин зізнався у скоєному. Як з’ясувало слідство, на момент вбивства він перебував у стані алкогольного сп'яніння.

«Главком» повідомляв, що німецькі правоохоронці затримали росіянина невдовзі після вбивства у квітні минулого року. Йому було обрано запобіжний захід у вигляді арешту.

Раніше, у лютому 2024 року, у Німеччині було вбито 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова, який виступав за молодіжну збірну, та його друга Артема Козаченка  

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Теги: Німеччина українці росіяни суд вирок

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