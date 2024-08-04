Повінь у Північній Кореї. Путін запропонував допомогу

Північнокорейський диктатор подякував Путіну за пропозицію, але від допомоги відмовився

Президент Росії Володимир Путін запропонував гуманітарну допомогу Північній Кореї, яка постраждала від сильних дощів і повеней. Кім Чен Ин відмовився від допомоги. Про це пише Reuters із посиланням на державне ЗМІ Пхеньяна KCNA.

Таку пропозицію російський диктатор зробив у посланні північнокорейському колезі Кім Чен Ину, переданому через російське посольство в Пхеньяні. У зверненні Путін також висловив співчуття та підтримку.

Як повідомляє KCNA, Путін продемонстрував «свою готовність надати негайну гуманітарну підтримку для відновлення постраждалих від повені».

Північнокорейський диктатор подякував за пропозицію, але сказав, що його уряд уже вжив заходів для проведення відновлювальних робіт, тож він звернеться за допомогою, «якщо вона буде потрібна».

Проливні дощі пройшли останніми днями в північно-західних районах КНДР, затопивши понад 4 тис. будинків і заблокувавши близько 5 тис. жителів. Кім особисто оглянув постраждалі райони та контролював рятувальні роботи.

Нагадаємо, північнокорейський диктатор Кім Чен Ин зачепив головою гілку дерева, поки плив на човні затопленим округом Уйджу на кордоні Північної Кореї з КНР. Про це пише Daily Mail. У місті Синийджу близько чотирьох тисяч будинків опинилися під водою після того, як через сильні опади з берегів вийшла річка Амнок.

До слова, економіка Північної Кореї почала різко відновлюватись після трьох років скорочення. Пожвавлення відбулося на тлі зближення з Росією та постачання російської армії понад мільйон боєприпасів для війни в Україні.