Росія витрачає на війну втричі більше, ніж Україна? Розвінчуємо міф

Бюджет РФ слід порівнювати з бюджетом України. А потім до другого додавати допомогу різних країн та організацій

Про маніпуляції з цифрами у ЗМІ

Зустрів твердження, що обіцяна країнами НАТО допомога втричі менша, ніж витрачає Росія.

Тупо арифметично це майже так – «оборонний» бюджет РФ у 2024 році становить 10.4 трлн. рублів або приблизно 115 млрд доларів. На 2025 рік у них попередньо заплановано зменшення витрат до 8.5 трлн, але це ліхтар, на який ми не звертатимемо уваги, потім все одно збільшать.

115 млрд доларів більше, ніж «натовські» 40 млрд євро, приблизно в 2.6 рази, але та бог із ним.

Питання в іншому – а якого хріну потрібно порівнювати російський бюджет із розміром допомоги країн НАТО?

Бюджет РФ слід порівнювати з бюджетом України. А потім до другого додавати допомогу різних країн та організацій.

Давайте візьмемо українську бюджетну декларацію на 2025 рік. Там у нас витрати на безпеку та оборону значаться у розмірі 2.2 трлн гривень. З передбачуваним курсом 45 грн. це приблизно 49 млрд доларів.

Додаємо до них 40 млрд євро від країн НАТО, 50 млрд доларів за проектом G7 та 5 млрд євро від ЄС. Є й інші проекти військової допомоги, але обмежимося головними сумами, щоб не поринути у бухгалтерію.

Склавши чотири головні суми, отримаємо майже 150 млрд. доларів. Якщо врахувати, що у програмі G7 не вся допомога військова, і ще кілька нюансів, вийдемо на суму, яку можна порівняти з російською.

Ой, дива, куди ж поділася триразова перевага Росії?

І ще питання – навіщо лякати українців та нав'язувати їм комплекс жертви? Щоб у черговий раз засунути нісенітницю, що «Захід нас штовхає до переговорів»?

Може я когось засмучу, але цифри говорять про протилежне.