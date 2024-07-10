Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Спортсменка з РФ взяла участь в заході організації, яка займається викраденням українських дітей

Христина Жиренко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Спортсменка з РФ взяла участь в заході організації, яка займається викраденням українських дітей
Баташова отримала від Міжнародного союзу сучасного п’ятиборства нейтральний статус і була допущена до чемпіонату світу з п’ятиборства

«Движение первых» перебуває під санкціями ЄС, США, Канади, України та Швейцарії через причетність до депортації українських дітей до РФ

Титулована російська п'ятиборка Уляна Баташова взяла участь в заході російської організації «Движение первых». Про це повідомляє Watchers.

Баташова – учасниця Олімпійських ігор у Токіо, шестиразова чемпіонка росії з сучасного п’ятиборства в особистому заліку, у команді та в естафеті. Також вона – дворазова срібна призерка чемпіонату світу в команді та естафеті, чемпіонка світу серед юніорів, бронзова призерка першості світу в особистому заліку.

5 фото
На весь екран

«Движение первых» перебуває під санкціями ЄС, США, Канади, України та Швейцарії через причетність до депортації українських дітей до РФ і поширенння пропаганди та дезінформації.

Подія відбулася наприкінці червня в гімназії №2 російського міста Октябрський у Башкортостані. Інформацію про перебування на цьому заході Баташова виклала також на своїй сторінці в Instagram.

Раніше Баташова отримала від Міжнародного союзу сучасного п’ятиборства (UIPM) нейтральний статус і була допущена до чемпіонату світу з п’ятиборства. 

Однак, ініціатива Base of Ukrainian Sports знайшла докази підтримки Баташовою російської агресії в соцмережах. Інформація про це була відправлена до UIPM, але вона була проігнорована організацією.

Раніше понад 200 українських атлетів підписали відкритий лист до президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та до голови Оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 Тоні Естанге.

Спортсмени просять заблокувати можливість росіянам, які підтримують війну, брати участь в Олімпійських іграх у Парижі.

Читайте також:

Теги: росія діти війна сучасне п'ятиборство

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як російські штурмові роти адаптуються до викликів ЗСУ
Хроніки війни. Як штурмові роти окупантів змінюють бойові дії
20 червня, 12:20
МНС Росії заявляє, що із п'ятого поверху будинку у Шебекіному евакуювали двох людей
Обстріл Шебекіно: невідомий снаряд зруйнував під'їзд багатоповерхівки (відео)
14 червня, 17:08
ТЦ «Епіцентр» у Харкові зазнав російської ракетної атаки у травні 2024 року
Росія і Білорусь створили нові аеродроми для обстрілу України керованими бомбами – AP
20 червня, 14:37
Дим після «бавовни» в Севастопольській бухті
Російська ППО збила ракети над пляжем з відпочивальниками (відео)
23 червня, 13:59
На підставі зібраних доказів зловмиснику заочно повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України
Губернатор Тверської області РФ отримав підозру від СБУ
26 червня, 04:09
Будинок у Ірпені, зруйнований окупнтами, березень 2022 року
Соратник Зеленського хоче розширити коло претендентів на компенсації за втрачене під час війни житло
27 червня, 12:09
Увечері 27 червня атакувала Миколаїв
Росія атакувала передмістя Миколаєва: є постраждалі
28 червня, 00:13
Окупанти пошкодили дев'ятиповерхівку у Дніпрі
Ракетний удар по Дніпру: окупанти знищили дев’ятиповерхівку (фото, відео)
28 червня, 19:39
30 червня – день жалоби у Вільнянську
У Вільнянську 30 червня оголошено днем жалоби
30 червня, 08:53

Новини

Спортсменка з РФ взяла участь в заході організації, яка займається викраденням українських дітей
Спортсменка з РФ взяла участь в заході організації, яка займається викраденням українських дітей
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
Визначився перший фіналіст Євро-2024
Визначився перший фіналіст Євро-2024
Стало відомо, скільки українських спортсменів поїдуть на Олімпіаду в Парижі
Стало відомо, скільки українських спортсменів поїдуть на Олімпіаду в Парижі
Під час ракетного удару по Києву загинув юний каратист Максим Симанюк
Під час ракетного удару по Києву загинув юний каратист Максим Симанюк
«Було непросто зосередитися на грі»: Світоліна заплакала після переможного матчу
«Було непросто зосередитися на грі»: Світоліна заплакала після переможного матчу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
52K
Без звинувачень Росії: Орбан прокоментував ракетний удар по «Охматдиту»
24K
Ось для чого вони насправді стріляли в «Охматдит»
20K
Зупинка Євроінтеграції: глава МЗС Грузії зробив заяву
19K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
15K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 липня: ситуація на фронті
12K
Галкін назвав ракетний удар по «Охматдиту» «безкінечним пеклом» та показав страшне фото

Новини

Будівництво головного військового цвинтаря держави? Посадовець пояснив, куди йде вирубаний ліс
Вчора, 07:45
Атака на Білгород та Ростовську область: головне за ніч
Вчора, 06:00
Атака РФ на дитячу лікарню «Охматдит». Фото та відео з місця удару
8 липня, 14:30
Вибори у Франції, Орбан прибув до Китаю: головне за ніч
8 липня, 06:33
За добу ДТЕК повернув світло в 29 тис. домівок, знеструмлених через бойові дії
7 липня, 16:14
Пожежа в Криму, проєкт НАТО і Південної Кореї щодо України: головне за ніч
7 липня, 06:15

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua