Спортсменка з РФ взяла участь в заході організації, яка займається викраденням українських дітей

Баташова отримала від Міжнародного союзу сучасного п’ятиборства нейтральний статус і була допущена до чемпіонату світу з п’ятиборства

«Движение первых» перебуває під санкціями ЄС, США, Канади, України та Швейцарії через причетність до депортації українських дітей до РФ

Титулована російська п'ятиборка Уляна Баташова взяла участь в заході російської організації «Движение первых». Про це повідомляє Watchers.

Баташова – учасниця Олімпійських ігор у Токіо, шестиразова чемпіонка росії з сучасного п’ятиборства в особистому заліку, у команді та в естафеті. Також вона – дворазова срібна призерка чемпіонату світу в команді та естафеті, чемпіонка світу серед юніорів, бронзова призерка першості світу в особистому заліку.

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«Движение первых» перебуває під санкціями ЄС, США, Канади, України та Швейцарії через причетність до депортації українських дітей до РФ і поширенння пропаганди та дезінформації.

Подія відбулася наприкінці червня в гімназії №2 російського міста Октябрський у Башкортостані. Інформацію про перебування на цьому заході Баташова виклала також на своїй сторінці в Instagram.

Раніше Баташова отримала від Міжнародного союзу сучасного п’ятиборства (UIPM) нейтральний статус і була допущена до чемпіонату світу з п’ятиборства.

Однак, ініціатива Base of Ukrainian Sports знайшла докази підтримки Баташовою російської агресії в соцмережах. Інформація про це була відправлена до UIPM, але вона була проігнорована організацією.

Раніше понад 200 українських атлетів підписали відкритий лист до президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та до голови Оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 Тоні Естанге.

Спортсмени просять заблокувати можливість росіянам, які підтримують війну, брати участь в Олімпійських іграх у Парижі.