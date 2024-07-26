Путін допоміг відновити економіку Північної Кореї: аналіз Bloomberg

У 2023 році реальний валовий внутрішній продукт Північної Кореї зріс на 3,1%

Економіка Північної Кореї почала різко відновлюватись після трьох років скорочення. Пожвавлення відбулося на тлі зближення з Росією та постачання російської армії понад мільйон боєприпасів для війни в Україні. Про це пише Bloomberg.

«Економіка Північної Кореї повернулася до життя, оскільки поставки зброї з Росією забезпечили підтримку режиму Кім Чен Ина, що дозволило диктатору уникати дипломатії, і він посилив свої погрози проти США та Південної Кореї», – йдеться у статті.

Згідно з даними Центробанку Південної Кореї, які наводить Bloomberg, ВВП КНДР у 2023 році зріс на 3,1%, що стало рекордним зростанням із 2016 року. Тяжка та хімічна промисловість показали найбільшу динаміку – вони додали 8,1% рік до року. Зокрема, у КНДР збільшилося виробництво первинних металів, у тому числі заліза, сталі, міді, нікелю та алюмінію, які необхідні для виробництва зброї.

У той же час, згідно з підрахунками Аналітичного центру перспективних оборонних досліджень (C4ADS), з серпня минулого року до січня 2024-го Північна Корея поставила Росії близько 1,6 млн артилерійських снарядів. При цьому за оцінкою південнокорейської розвідки це число може бути втричі вищим.

У Білому домі стверджували, що серед поставлених до Росії боєприпасів були балістичні ракети. Москва та Пхеньян заперечували, що країни ведуть «незаконне військово-технічне співробітництво». Однак у червні диктатор Володимир Путін уперше з 2000 року відвідав КНДР. У ході візиту сторони підписали Договір про всеосяжне стратегічне партнерство, яке передбачає, що Росія та КНДР негайно нададуть одна одній допомогу, якщо одна зі сторін зазнає нападу та опиниться у стані війни.

До слова, Сполучені Штати стежать за розвитком взаємодії між Росією та Північною Кореєю, зокрема в контексті надання Пхеньяном військової допомоги Росії в її агресії проти України. За його словами, це викликає занепокоєння з огляду на те, що «Північна Корея фактично сприяє продовженню російської незаконної окупації України шляхом матеріальної та моральної підтримки РФ».