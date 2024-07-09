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Північна Корея відправила делегацію елітних військових до Росії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Північна Корея відправила делегацію елітних військових до Росії
Мету візиту і місце перебування півночнокорейських військових невідомо
фото з відкритих джерел

Делегацію очолює президент Військового університету імені Кім Ір Сена Кім Гум Чхоль

Північнокорейська елітна делегація військової підготовки вирушила з візитом до Росії. Це стало першим військовим обміном між двома країнами з моменту підписання диктаторами пакту про тіснішу військову співпрацю. Про це повідомляє Reuters.

Зокрема, президент Військового університету імені Кім Ір Сена Кім Гем Чоль очолює делегацію офіцерів військової підготовки і вилетів літаком у понеділок, повідомило державне інформаційне агентство KCNA.

Агентство не повідомило жодних інших подробиць, в тому числі про мету візиту і про те, де саме в Росії вони перебувають. Університет є місцем підготовки елітних військових офіцерів, і лідер країни Кім Чен Ин відвідував його після навчання у Швейцарії, коли готувався стати третім лідером країни.

Візит делегації військового університету знаменує собою останній візит Північної Кореї до Росії, оскільки за останній рік вони обмінялися рекордною кількістю високопосадовців, включно з червневим візитом президента Росії Володимира Путіна до Пхеньяну.

На саміті Путін і Кім підписали договір про «Всеосяжне стратегічне партнерство», що включає угоду про взаємну оборону, яка, за словами Кіма, є рівнозначною союзу.

Як зазначає Reuters, надзвичайно публічний розвиток військових зв'язків двох країн викликає занепокоєння офіційних осіб у Сеулі та Вашингтоні, які вказують на докази поставок зброї Північчю до Росії для використання проти України і вважають, що Пхеньян, можливо, отримує невідому допомогу з Москви. Обидві країни заперечують будь-які збройні операції.

Натомість президент Південної Кореї Юн Сок Йол, який цього тижня візьме участь у саміті НАТО у Вашингтоні, попередив Москву про негативні наслідки дружби з Пхеньяном для активних економічних відносин між двома країнами, які були до цього часу.

Нагадаємо, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль на саміті НАТО у Вашингтоні має намір обговорити поглиблення військового співробітництва між КНДР і Росією.

10-11 липня Юн Сок Йоль візьме участь у саміті НАТО, ставши першим президентом Південної Кореї, який бере участь у зустрічі третій рік поспіль. У рамках візиту він проведе переговори з главами кількох країн-членів НАТО, зустрінеться з генсеком Альянсу Єнсом Столтенбергом і візьме участь у саміті країн-членів та індо-тихоокеанських партнерів НАТО.

Нагадаємо, 4 січня координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Росія придбала у Північної Кореї балістичні ракети. Їх уже використали для ударів по Україні.

Також представник Південної Кореї в ООН Хван Чжун Кук пояснив, що Північна Корея за допомогою передачі балістичних ракет Росії намагається використати Україну як полігон для своїх ракет, які здатні нести ядерний заряд.

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Теги: росія Північна Корея військові

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