Удар по «Охматдиту». Україна та США готують відповідь Росії

«Ми працюємо з українцями, щоб впоратися з цим нападом і відповісти з силою та рішучістю», – Салліван

США та Україна працюють над відповіддю на російський удар по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві 8 липня. Про це заявив радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван.

Радник Білого дому зазначив, що США побачили жахливу реальність російської жорстокості.

«Ми працюємо з українцями, щоб впоратися з цим нападом і відповісти з силою та рішучістю», – додав Джейк Салліван.

Нагадаємо, 8 липня Росія завдала масованих ударів по Києву, Дніпру, Краматорську, Кривому Рогу, Слов'янську. Внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків. Пошкоджено дитячу лікарню «Охматдит».

З найбільшої багатопрофільної дитячої лікарні в Україні «Охматдиту» евакуювали понад 600 пацієнтів.

Згодом російський льотчик 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії після ракетної атаки по дитячій лікарні «Охматдит» передав Головному управління розвідки документи. Вони висвітлюють діяльність його військової частини та приватні фото командного складу.

До слова, на російському сайті «Царьград», яке належить наближеному до Путіна олігарху та заступнику голови Російського народного собору Костянтину Малофєєву, вийшла стаття «Дитяча лікарня у Києві – не випадковість. Час це визнати та перестати боятися». Її автором є російський пропагандист, який зокрема працював у окупованому Криму, Андрій Перла.

У пропагандистському матеріалі автор не лише прямо пише, що Росія навмисно вбиває цивільне населення України, а й закликає росіян не боятися визнати удар по «Охматдиту».