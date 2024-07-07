Дрони СБУ підірвали великий склад боєприпасів у Воронезькій області РФ: деталі
Зі складу у Воронезькій області окупанти постачають боєприпаси своїм військам в Україну
Уночі 7 липня СБУ за допомогою безпілотників підірвали великий склад боєприпасів у Воронезькій області РФ. Про це повідомляє джерело «Главкома».
«Сьогодні вночі завдяки дронам СБУ потужна «бавовна» завітала на польовий склад боєприпасів біля н.п. Сергіївка Воронезької області. На 9 тисячах квадратних метрів ворог зберігав ракети класу «земля-земля», «земля-повітря», снаряди для танків і артилерії, ящики з набоями для вогнепальної зброї», – йдеться у повідомленні.
Дрони СБУ атакували великий склад боєприпасів у воронезькій області
Саме з цього складу окупанти постачають боєприпаси своїм військам в Україні. pic.twitter.com/MfHRoG1IYR
Як повідомляє джерело, саме з цього складу окупанти постачають боєприпаси своїм військам в Україну.
Місцеві жителі Воронезької області вночі почули вибух, після якого почалася потужна детонація. Очевидці стверджували, що стовп диму виднівся за десятки кілометрів.
Повідомляється, що згідно з прогнозом «бавовни» від СБУ, найближчим часом очікується висока ймовірність раптових детонацій на об’єктах російського ВПК, який працює на війну проти України.
Нагадаємо, що 7 липня сталося займання на одному зі складів боєприпасів у Воронезькій області після атаки безпілотних літальних апаратів. Губернатор області Олександр Гусєв зазначав, що у Підгірському районі розпочалася детонація вибухонебезпечних об'єктів.
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