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Дрони СБУ підірвали великий склад боєприпасів у Воронезькій області РФ: деталі

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Дрони СБУ підірвали великий склад боєприпасів у Воронезькій області РФ: деталі
Жителі Воронежа вночі почули вибух, після якого почалася потужна детонація
фото: скріншот з відео

Зі складу у Воронезькій області окупанти постачають боєприпаси своїм військам в Україну

Уночі 7 липня СБУ за допомогою безпілотників підірвали великий склад боєприпасів у Воронезькій області РФ. Про це повідомляє джерело «Главкома».

«Сьогодні вночі завдяки дронам СБУ потужна «бавовна» завітала на польовий склад боєприпасів біля н.п. Сергіївка Воронезької області. На 9 тисячах квадратних метрів ворог зберігав ракети класу «земля-земля», «земля-повітря», снаряди для танків і артилерії, ящики з набоями для вогнепальної зброї», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляє джерело, саме з цього складу окупанти постачають боєприпаси своїм військам в Україну.

Місцеві жителі Воронезької області вночі почули вибух, після якого почалася потужна детонація. Очевидці стверджували, що стовп диму виднівся за десятки кілометрів.

Повідомляється, що згідно з прогнозом «бавовни» від СБУ, найближчим часом очікується висока ймовірність раптових детонацій на об’єктах російського ВПК, який працює на війну проти України.

Нагадаємо, що 7 липня сталося займання на одному зі складів боєприпасів у Воронезькій області після атаки безпілотних літальних апаратів. Губернатор області Олександр Гусєв зазначав, що у Підгірському районі розпочалася детонація вибухонебезпечних об'єктів.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 7 липня 2024 року
Теги: росія безпілотник боєприпаси СБУ Україна

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