Тікав на яхті під українським прапором: в Анталії затримали росіянина, якого шукав Інтерпол

Також на вітрильній яхті були затримані громадянин Азербайджану та громадянин України

Громадянин Росії А. П. перебував у розшуку за звинуваченням у хабарництві й на нього було видано терміновий ордер на арешт

В Анталії під час спроби втечі за кордон на яхті під українським прапором затримали двох громадян Росії - один з яких перебував у розшуку за «червоною карткою» Інтерполу за звинувачення у хабарництві. Про це повідомляє інформаційне агентство DHA.

«Командування групи берегової охорони Анталії отримало інформацію про те, що росіянин Е.П., у якого закінчився вид на проживання в Туреччині, і його батько А.П., який перебуває в розшуку Інтерполу за червоним переліком, залишать країну морем і втечуть за кордон. Під час операції, проведеної на вітрильнику під українським прапором перед портом Анталії,.. були затримані», - повідомляє інформаційне агентство.

Зазначається, що громадянин Росії А. П. перебував у розшуку за звинуваченням у хабарництві й на нього було видано терміновий ордер на арешт.

Також на вітрильній яхті були затримані громадянин Азербайджану та громадянин України.

Правоохоронцями було вилучено грошові кошти в доларах та євро, мобільні телефони, паспорти та посвідчення громадян РФ, ноутбук та планшет.

Нагадаємо, на Закарпатті у пункті пропуску «Косино» викрили громадянина Угорщини, який вербував українок виїжджати до країн Азії для надання сексуальних послуг. Його затримали, коли він намагався вивезти 25-річну українку до ЄС. Про це повідомили Держприкордонслужба та Національна поліція.

До слова, Національна поліція України почала передавати Інтерполу інфомацію про колаборантів, які втекли до країн Європейського союзу. Про це повідомив начальник слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов у Facebook.