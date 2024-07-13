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Лукашенко заявив про ліквідацію напруженості на кордоні з Україною та доручив відвести війська

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Лукашенко заявив про ліквідацію напруженості на кордоні з Україною та доручив відвести війська
Лукашенко заявив про плани обговорити з Путіним подальші кроки щодо України
фото з відкритих джерел

Білоруський диктатор додав, що росіяни готові сідати за стіл переговорів і домовлятися

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про ліквідацію напруженості на кордоні з Україною. Він доручив Міноборони відвести війська на південних рубежах до місць постійної дислокації. Про це повідомляє державний пропагандистський ресурс БелТА.

«Після нашої певної роботи українці свої збройні сили та додаткові війська, які вони перекинули до нашого кордону, від кордону відвели та взагалі вивели із зони білорусько-українського кордону. Зараз у нас жодних ускладнень немає з українцями, і я сподіваюся, що і не буде», – додав Олександр Лукашенко.

Крім того, Лукашенко заявив про плани обговорити з Путіним подальші кроки щодо України.

«Хоч би вони (в Україні, – ред.) на нас косо не дивилися, як би вони нас не милили. Ну мало не ворогами називають. Ми ніякі не вороги для українців. Я вже багато разів говорив. Це наші Люди. Такі ж люди, як ми, росіяни. Нам треба якнайшвидше домовлятися», – сказав білоруський диктатор.

Лукашенко додав, що росіяни готові сідати за стіл переговорів і домовлятися.

«Треба розмовляти. Я думаю, ми найближчим часом на зустрічі з Володимиром Володимировичем Путіним обговоримо ці проблеми та подумаємо, як ми діятимемо далі», – заявив Олександр Лукашенко.

Раніше повідомлялося, що білоруські силові відомства готуються провести так звані операції під чужим прапором в прикордонній зоні з Україною.

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Теги: Олександр Лукашенко Міноборони українці президент диктатор росіяни

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