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Губернатор Техасу порадив Байдену наслідувати Путіна: у мережі поширився небезпечний фейк

Надія Карбунар
glavcom.ua
Губернатор Техасу порадив Байдену наслідувати Путіна: у мережі поширився небезпечний фейк
Губернатор Техасу Грег Еббот нібито порадив президенту Байдену наслідувати приклад Путіна
фото з відкритих джерел

Насправді губернатор Техасу під час виступу в ефірі телеканалу Fox News про Путіна не згадував

У мережі поширили діпфейк з губернатором Техасу Грегом Ебботом, який нібито радить президенту Байдену наслідувати приклад Путіна.

На відео Еббот критикує міграційну політику чинного президента США та говорить, що Байдену «варто вчитися в Путіна працювати в інтересах своєї країни».

Насправді губернатор Техасу під час виступу в ефірі телеканалу Fox News про Путіна не згадував.

Велика кількість журналістів сприйняла відео як справжнє, що вчергове привертає увагу до загроз, які може становити технологія штучного інтелекту.

Нагадаємо, Politico дізналося, що Байден справді говорить про Трампа за зачиненими дверима. 

Нагадаємо, понад половина американських виборців вважає, що якби колишнього президента Трампа засудили за «серйозний злочин», це було б «справедливим результатом».

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Теги: США Джозеф Байден Дональд Трамп відео

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