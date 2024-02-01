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США битимуть по іранських силах у відповідь на ураження бази в Йорданії – ЗМІ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
США битимуть по іранських силах у відповідь на ураження бази в Йорданії – ЗМІ
США затвердили плани кількаденної серії ударів по іранських цілях
фото з відкритих джерел

За даними CBS News, конкретний час ударів США по іранських об'єктах і військових залежатиме від погоди

Сполучені Штати затвердили плани кількаденної серії ударів по цілях, зокрема по іранських військових та об'єктах в Іраку і Сирії, у відповідь на атаки Тегерана на американські об’єкти, зокрема базу на півночі Йорданії. Про це повідомив телеканал CBS News з посиланням на американських посадовців.

За даними CBS News, конкретний час ударів США по іранських об'єктах і військових залежатиме від погоди – щоб запобігти ненавмисному ураженню цивільних осіб, які можуть опинитися в цьому районі в останній момент.

Співрозмовники телеканалу також визнали, що після того, як у середу проіранське шиїтське угруповання «Катаїб Хезболла» оголосило про призупинення військових операцій проти військ США, вони не фіксували нових нападів на місця дислокації американських військ у регіоні.

Водночас джерела CBS News не вказали, що це відтермінує удари американських збройних сил.

Як повідомлялося, війська Сполучених Штатів Америки вчергове атакували об'єкт хуситів на території Ємену.

Нагадаємо, 29 січня хусити завдали ракетного удару по військовому кораблю США поблизу узбережжя Ємену.

Ракету було запущено по передовій опорній плавучій базі «Льюіс Пуллер» у Аденській затоці. Це судно надає логістичну підтримку американським військам у регіоні. Наразі невідомо, чи вдалося хуситам вразити судно.

У відповідь США і Велика Британія нанесли низку повітряних ударів по військових об’єктах бойовиків.

Раніше повідомлялося, що внаслідок нічної атаки безпілотників на американську базу в Йорданії поблизу кордону з Сирією загинули троє військовослужбовців армії США, ще понад 20 зазнали поранень.

Нагадаємо, у Червоному морі хусити атакували британський військовий корабель HMS Diamond.

Теги: США Іран обстріл Ірак Сирія

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