НАТО змінює свій підхід до допомоги Україні – ЗМІ

НАТО побоюється, що постачання зброї Україні з боку США може припинитися, якщо президентом стане Трамп

Альянс може очолити координацію постачання зброї Україні

НАТО змінює свій підхід до допомоги українцям та розглядає можливість взяти на себе координацію постачання зброї Україні. Про це пише Handelsblatt.

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Зазначається, що це зміна курсу, оскільки раніше альянс не втручався безпосередньо у питання постачань, залишаючи їх на розсуд окремих країн-членів.

Керівництво блоку хоче інтегрувати формат «Рамштайн» до структур альянсу. Це рішення може бути прагненням убезпечити себе від можливих змін у політиці США.

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НАТО побоюється, що постачання зброї Україні з боку США може припинитися, якщо на виборах у листопаді переможе Дональд Трамп.

Як пише видання, розробкою плану з інтеграції «Рамштайну» до НАТО займалися радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джейк Салліван та генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг.

Нагадаємо, 30 січня генеральний секретар Північноатлантичного союзу (НАТО) Єнс Столтенберг зустрівся зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном та іншими представниками Конгресу у Вашингтоні. Генсек НАТО обговорив з конгресменами США допомогу Україні.

Як повідомлялося, Сенат США повторно переглянув законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню без угоди про міграційну реформу і безпеку кордону. Законопроєкт набрав потрібні 60 голосів сенаторів. Раніше Сенат США не підтримав двопартійну угоду про посилення кордону та допомогу Україні.