У Німеччині відбувся підйом оборонної промисловості: що стало причиною
Через російську агресію, виробництво високотехнологічної зброї стане важливою експортною галуззю економіки ФРН – DW
В оборонній промисловості Німеччини зростає бум, а її підприємства здійснюють міжнародну експансію. Про це свідчать нові угоди в оборонному секторі, пише Deutsche Welle.
Зокрема, йдеться про купівлю у Румунії компанії Automecanica Medias, що займається виробництвом і ремонтом військової автомобільної техніки. Також показовим є контракт на поставку нової партії вузлів і компонентів для складання сотень бронетранспортерів Fuchs 2 на спеціально збудованому заводі в Алжирі.
Водночас Німеччина знаходиться на п'ятому місці серед найбільших експортерів зброї у світі після США, Росії, Франції та Китаю. А 2023 року поставки за кордон озброєнь досягли рекордних 12,2 мільярда євро.
Журналісти зазначають, що через початок Росією війни проти України та безперервних погроз з Москви на адресу НАТО, Євросоюзу і конкретно Німеччини, ставлення багатьох німців до власних оборонних підприємств починає змінюватися.
«Приходить розуміння, що їхня продукція важлива для захисту власної країни та її союзників від можливої агресії і що військові заводи до того ж роблять чималий внесок у забезпечення добробуту країни, сприяючи збереженню та розвитку її індустріального потенціалу, причому високотехнологічного. А це особливо важливо зараз, коли німецька економіка пробуксовує, а деякі її галузі переживають болючі структурні зміни через подорожчання енергії після припинення поставок російського газу», – наголошують автори статті.
За словами журналістів, військові заводи часто розташовані у німецькій глибинці і є там містоформувальними підприємствами. Наприклад, ракети Taurus, які так просить Україна, виробляють у маленькому баварському містечку. А «у старовинному місті спаржі Шробенгаузен, яке дедалі більше стає ще й містом зброї», розпочалася підготовка до виконання багатомільярдного замовлення НАТО по випуску ракет для американської системи ППО Patriot.
Замовлення отримав німецький підрозділ оборонного концерну MBDA, який створив фірму в Шробенгаузені спільно зі шведською компанією Saab Dynamics. А співвласниками MBDA, своєю чергою, є європейський концерн Airbus, британська компанія BAE Systems та італійська Leonardo. Тому це загальноєвропейський проект.
У статті також вказують, що для європейського аерокосмічного концерну Airbus участь у MBDA є лише одним із цілої низки військових проектів. Один із найбільших військових заводів Airbus розташовується в іншому старовинному баварському містечку – Манхінгу. Там випускають багатоцільові винищувачі четвертого покоління Eurofighter Typhoon. До 2030 року підприємство забезпечене замовленням на 58 машин для ВПС Німеччини та Іспанії.
Водночас ключові компоненти військових літаків незабаром випускатимуть і в німецькому містечку Венце біля кордону з Нідерландами. Тут 1 серпня 2023 року було дано офіційний старт будівництву заводу, на якому гіганти військової промисловості США Northrop Grumman і Lockheed Martin встановлять автоматизовану монтажну лінію з новітніми американськими технологіями. Виробництво має стартувати уже в 2025 році.
Експерти підсумовують, що підприємства німецької оборонної промисловості, які постачають свою продукцію на експорт та забезпечують Бундесвер, розташовуються в Німеччині у найрізноманітніших містах, тож бум, який розпочався в цій галузі, забезпечить роботою жителів багатьох регіонів ФРН. На думку спеціалістів, підйом оборонної промисловості буде тривалим, адже в ЄС загострилося питання нестачі зброї й боєприпасів.
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