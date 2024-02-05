У Німеччині відбувся підйом оборонної промисловості: що стало причиною

Через російську агресію, виробництво високотехнологічної зброї стане важливою експортною галуззю економіки ФРН – DW

В оборонній промисловості Німеччини зростає бум, а її підприємства здійснюють міжнародну експансію. Про це свідчать нові угоди в оборонному секторі, пише Deutsche Welle.

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Зокрема, йдеться про купівлю у Румунії компанії Automecanica Medias, що займається виробництвом і ремонтом військової автомобільної техніки. Також показовим є контракт на поставку нової партії вузлів і компонентів для складання сотень бронетранспортерів Fuchs 2 на спеціально збудованому заводі в Алжирі.

Водночас Німеччина знаходиться на п'ятому місці серед найбільших експортерів зброї у світі після США, Росії, Франції та Китаю. А 2023 року поставки за кордон озброєнь досягли рекордних 12,2 мільярда євро.

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джерело: SIPRI 2023

Журналісти зазначають, що через початок Росією війни проти України та безперервних погроз з Москви на адресу НАТО, Євросоюзу і конкретно Німеччини, ставлення багатьох німців до власних оборонних підприємств починає змінюватися.

«Приходить розуміння, що їхня продукція важлива для захисту власної країни та її союзників від можливої агресії і що військові заводи до того ж роблять чималий внесок у забезпечення добробуту країни, сприяючи збереженню та розвитку її індустріального потенціалу, причому високотехнологічного. А це особливо важливо зараз, коли німецька економіка пробуксовує, а деякі її галузі переживають болючі структурні зміни через подорожчання енергії після припинення поставок російського газу», – наголошують автори статті.

За словами журналістів, військові заводи часто розташовані у німецькій глибинці і є там містоформувальними підприємствами. Наприклад, ракети Taurus, які так просить Україна, виробляють у маленькому баварському містечку. А «у старовинному місті спаржі Шробенгаузен, яке дедалі більше стає ще й містом зброї», розпочалася підготовка до виконання багатомільярдного замовлення НАТО по випуску ракет для американської системи ППО Patriot.

Замовлення отримав німецький підрозділ оборонного концерну MBDA, який створив фірму в Шробенгаузені спільно зі шведською компанією Saab Dynamics. А співвласниками MBDA, своєю чергою, є європейський концерн Airbus, британська компанія BAE Systems та італійська Leonardo. Тому це загальноєвропейський проект.

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У статті також вказують, що для європейського аерокосмічного концерну Airbus участь у MBDA є лише одним із цілої низки військових проектів. Один із найбільших військових заводів Airbus розташовується в іншому старовинному баварському містечку – Манхінгу. Там випускають багатоцільові винищувачі четвертого покоління Eurofighter Typhoon. До 2030 року підприємство забезпечене замовленням на 58 машин для ВПС Німеччини та Іспанії.

Винищувачі Eurofighter Typhoon іспанських ВПС під час бойового чергування в небі члена НАТО Литви у вересні 2023 року фото: Mindaugas Kulbis/ASSOCIATED PRESS/picture alliance

Водночас ключові компоненти військових літаків незабаром випускатимуть і в німецькому містечку Венце біля кордону з Нідерландами. Тут 1 серпня 2023 року було дано офіційний старт будівництву заводу, на якому гіганти військової промисловості США Northrop Grumman і Lockheed Martin встановлять автоматизовану монтажну лінію з новітніми американськими технологіями. Виробництво має стартувати уже в 2025 році.

Експерти підсумовують, що підприємства німецької оборонної промисловості, які постачають свою продукцію на експорт та забезпечують Бундесвер, розташовуються в Німеччині у найрізноманітніших містах, тож бум, який розпочався в цій галузі, забезпечить роботою жителів багатьох регіонів ФРН. На думку спеціалістів, підйом оборонної промисловості буде тривалим, адже в ЄС загострилося питання нестачі зброї й боєприпасів.

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