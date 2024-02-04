Дипломат пояснив, чому 13-й пакет санкції ЄС проти Росії буде найслабшим з усіх

Єврокомісія та країни-члени ЄС хочуть швидко ухвалити новий пакет заходів до другої річниці вторгнення Росії в Україну 24 лютого

Європейська комісія не планує включати нові обмеження на імпорт до 13-го пакету санкцій проти Росії, який буде «найслабшим» з усіх ухвалених. Про це повідомляє Reuters.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Єврокомісія та країни-члени Європейського Союзу хочуть швидко ухвалити новий пакет заходів до другої річниці вторгнення Росії в Україну 24 лютого, а тому готують документ, який викличе мінімальні дебати між країнами-членами, попри заклики деяких країн заборонити більше російського експорту, наприклад, алюмінію.

«Будуть списки з сотнями... назв юридичних та фізичних осіб. Жодних гучних назв (компаній)», – сказав один з дипломатів, але уточнив, що від Єврокомісії ще може надійти пропозиція розширити список російських компаній, яким фірми ЄС не зможуть продавати товари подвійного призначення.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Джерела агентства додали, що після ухвалення 13-го пакету санкцій Єврокомісія швидко запропонує 14-й пакет заходів, який може включати деякі нові заборони на імпорт.

У Брюсселі вважають, що залишилося небагато питань, щодо яких країни ЄС могли б дійти одностайної згоди, а санкції щодо російського ядерного палива і скрапленого природного газу поки що не розглядаються.

Раніше повідомлялося, що Європейський союз та країни Групи семи (G7) обговорюють можливість використання заморожених активів Росії для надання допомоги Україні. Понад 250 млрд доларів, що належать російському центральному банку, розглядаються як потенційні кошти для відновлення України.

Читайте також: ЄС не зможе віддати Україні прибуток від російських активів за 2023 рік – FT