НАТО збирається створити новий навчальний центр для ЗСУ

Новий проєкт Альянсу буде реалізований, щоб допомогти українським силам відповідати стандартам НАТО

Наразі союзники обговорюють, як буде фінансуватися новий центр та який тип інструкторів слід залучити

Країни НАТО планують відкрити навчальний центр для підготовки бійців Збройних сил України, що допоможе Києву перейти до стандартів Альянсу. Про це з посиланням на власні джерела пише іспанська газета La Pais.

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Як зазначається, новий проєкт, який доповнить навчальну місію Європейського Союзу повинен допомогти Україні не тільки здійснити військову підготовку своїх військовослужбовців, але й навчити їх стратегії військового управління

За інформацією газети, проєкт буде реалізований, щоб допомогти українським силам відповідати стандартам НАТО.

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Зазначається, що міністри оборони Альянсу під час своїх зустрічей у Брюсселі цього тижня оформлять «деталі проєкту», який, ймовірно, отримає остаточне схвалення на саміті НАТО у Вашингтоні в липні цього року.

Наразі союзники обговорюють, як буде фінансуватися новий центр та який тип інструкторів слід залучити.

Нагадаємо, речник Міноборони Ілларіон Павлюк повідомив, що наразі обговорюється можлива зміна підходу НАТО до надання допомоги Україні в оборонній сфері.

Також очікується, що цього року рекордні 18 із 31 членів НАТО збільшать витрати на оборону – 2% ВВП.