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Представник Індії обговорить із Путіним мирний план для України – ЗМІ

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Представник Індії обговорить із Путіним мирний план для України – ЗМІ
Радник з національної безпеки прем'єр-міністра Індії Аджит Довал відвідає Москву
фото з відкритих джерел

Радник прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді буде учасником зустрічі представників країн БРІКС

Упродовж 10-11 вересня радник з національної безпеки прем'єр-міністра Індії Аджит Довал під час візиту до Москви має намір обговорити «мирні зусилля» для завершення війни в Україні. Про це повідомило видання India Today з посиланням на власні джерела.

Радник прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді, який нещодавно побував з візитом у Путіна та відвідав Київ, де провів переговори із Зеленськиим, буде учасником зустрічі представників країн БРІКС, які займаються питаннями безпеки.

До групи БРІКС наразі належать 10 країн – Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південна Африка, Саудівська Аравія, ОАЕ, Іран, Єгипет та Ефіопія.

Під час перебування у столиці держави-агресорки представник Індії нібито повинен зустрітися із президентом РФ Володимиром Путіним, щоб обговорити врегулювання війни Росії проти України.

Раніше під час телефонної розмови Путіним минулого індійський прем'єр-міністр Нарендра Моді повідомив йому, що Довал відвідає Москву, щоб обговорити ідеї, пов'язані з «мирним планом» для України. Однак, тоді він не уточнив час візиту Довала.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський обговорював з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді, який перебував із візитом у Києві, його пропозиції щодо шляху до миру. За словами Зеленського, Україна не готова використовувати свої території як один із варіантів «мирних пропозицій».

Нагадаємо, Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді під час особистої зустрічі з президентом Володимиром Зеленським заявив, що Індія ніколи не підтримає жодного плану чи пропозиції, яка включає компроміс територіальної цілісності України.

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