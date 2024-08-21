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Візит Моді до Києва: Індія назвала мету поїздки прем’єр-міністра

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Візит Моді до Києва: Індія назвала мету поїздки прем’єр-міністра
Прем’єр Індії планує зміцнити двосторонню співпрацю з Україною
фото: з відкритих джерел

Політик відвідає Україну в п'ятницю, 23 серпня, після дводенного візиту до Польщі

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив, що під час свого візиту до Києва у п'ятницю, 23 серпня, планує обговорити можливість мирного врегулювання війни між РФ та Україною. Про це повідомляє Reuters.

Моді зазначив, що у Києві він «поділиться перспективами» щодо мирного розв'язання «конфлікту України та Росії».

Крім того, прем’єр Індії намагатиметься зміцнити двосторонню співпрацю з Україною. «Як друг і партнер ми сподіваємося на швидке відновлення миру та стабільності в регіоні» – наголосив Моді.

Політик відвідає Україну в п'ятницю, 23 серпня, після дводенного візиту до Польщі.

Візит Моді стане першим візитом індійського прем'єр-міністра до України з часу встановлення дипломатичних відносин 30 років тому. 

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді відвідає Україну. Цю інформацію підтвердило міністерство закордонних справ Індії.  При цьому в МЗС Індії заявили, що подробиці поїздки будуть повідомлені протягом понеділка, 19 серпня.
Як зазначається, візит відбувається на тлі складного балансу, який Моді намагається підтримувати між історично теплими відносинами з Москвою і прагненням зміцнити партнерство із західними країнами для стримування Китаю, регіонального суперника Індії.

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Теги: Індія Україна політика

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