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Сергій Таран Політолог

Індія виграла від російсько-української війни. І ось чому

glavcom.ua
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Прем'єр-міністр Нарендра Моді приїхав до України
фото: офіс президента

«Україні треба знайти правильні підходи як працювати з країною, яка фінансує російську економіку, але при цьому просуває «мир»

Індія – країна, яка точно виграла від російсько-української війни. Купуючи дешеву російську нафту індійські компанії стали одними із ключових постачальників нафтопродуктів на європейський ринок. Однак політично Нью-Делі намагається бути миротворцем – тому і заявляє на всіх майданчиках, що Індія «за мир» і негайне припинення усіх воєн.

Час для візиту прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді до Києва вибраний вкрай вдало – візит у дні святкування Дня Незалежності – це промовистий жест на підтримку суверенітету України.

І у Кремлі це з великою неприємністю помічають.

А Україні треба знайти правильні підходи як працювати з країною, яка фінансує російську економіку, але при цьому просуває «мир». Тим більше, що на Заході на Індію робитимуть великі ставки.

Саме вона має стати альтернативою китайському лідерству серед країн Глобального півдня.

А для провідних західних країн саме Китай становить ледь не головний стратегічний безпековий виклик, тому, переконаний, розвиток відносин з Нью-Делі стане важливим пріоритетом зовнішньої політики ключових країн Заходу, і Україні це треба враховувати.

Звісно, емоції підказують щось там про мораль і цинізм. Але міжнародна політика ніколи не була про мораль чи справедливість, а лише – про національні інтереси.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Офіс президента Індія Україна

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Сергій Таран

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