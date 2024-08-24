Індія виграла від російсько-української війни. І ось чому

«Україні треба знайти правильні підходи як працювати з країною, яка фінансує російську економіку, але при цьому просуває «мир»

Індія – країна, яка точно виграла від російсько-української війни. Купуючи дешеву російську нафту індійські компанії стали одними із ключових постачальників нафтопродуктів на європейський ринок. Однак політично Нью-Делі намагається бути миротворцем – тому і заявляє на всіх майданчиках, що Індія «за мир» і негайне припинення усіх воєн.

Час для візиту прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді до Києва вибраний вкрай вдало – візит у дні святкування Дня Незалежності – це промовистий жест на підтримку суверенітету України.

І у Кремлі це з великою неприємністю помічають.

А Україні треба знайти правильні підходи як працювати з країною, яка фінансує російську економіку, але при цьому просуває «мир». Тим більше, що на Заході на Індію робитимуть великі ставки.

Саме вона має стати альтернативою китайському лідерству серед країн Глобального півдня.

А для провідних західних країн саме Китай становить ледь не головний стратегічний безпековий виклик, тому, переконаний, розвиток відносин з Нью-Делі стане важливим пріоритетом зовнішньої політики ключових країн Заходу, і Україні це треба враховувати.

Звісно, емоції підказують щось там про мораль і цинізм. Але міжнародна політика ніколи не була про мораль чи справедливість, а лише – про національні інтереси.