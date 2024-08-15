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Індія закликала своїх громадян виїхати з трьох російських регіонів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Індія закликала своїх громадян виїхати з трьох російських регіонів
Індійське посольство закликало пересилитися за межі Брянської, Білгородської та Курської областей
фото з відкритих джерел

Посольство закликало громадян Індії евакуюватися у зв'язку з безпековою ситуацією в РФ

Індія закликає своїх громадян, які проживають в Брянській, Білгородській і Курській областях евакуюватися. Їм рекомендують тимчасово переселитися в інші російські регіони. Про це повідомляє посольство Індії у Москві.

Дипломатичне відомство Індії у Москві оприлюднило на сайті відповідні офіційні рекомендації для своїх громадян.

«З огляду на останні безпекові інциденти у Брянському, Білгородському, Курському регіонах, громадянам Індії рекомендується вжити необхідних запобіжних заходів і тимчасово пересилитися за межі цих областей», – йдеться в повідомленні.

Також громадянам Індії у РФ порадили зв'язатися з посольством.

Індія закликала своїх громадян виїхати з трьох російських регіонів фото 1
скріншот

Зазначимо, Мінреінтеграції відкрило цілодобову гарячу лінію для жителів Курської області, яким потрібна гуманітарна допомога або ж які хочуть евакуюватися в Україну.

Нагадаємо, українські операції в Курській області створюють відчутний вплив на оборону, логістику та безпеку в Росії.

Раніше поблизу міста Льгов у Курській області Росії з’явилася велика траншея, яка може слугувати новим оборонним рубежем після прориву ЗСУ. Траншею вирили біля головної автомагістралі 38К-017 Курськ-Льгов-Рильськ та залізничної лінії.

Як повідомлялося, Інститут вивчення війни вважає, що українські військові взяли під контроль 41 населений пункт в Курській області. Водночас 13 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що українські сили контролюють 74 населені пункти Курської області. 

До слова, Росія почала виводити частину своїх військ з території України у відповідь на вторгнення українських сил до Курської області. 

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Теги: Білгород Індія посольство війна росія Курщина

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