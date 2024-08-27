Андрій Єрмак пояснив, яке чітке послання дав Моді Україні

Прем'єр-міністр Індії підтримав територіальну цілісність України

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді під час особистої зустрічі з президентом Володимиром Зеленським заявив, що Індія ніколи не підтримає жодного плану чи пропозиції, яка включає компроміс територіальної цілісності України. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак на дискусії в межах форуму «Україна 2024. Незалежність».

Це стало ключовим моментом у серії дипломатичних переговорів, зокрема у контексті проведення самітів, присвячених формулі миру Зеленського, заявив Єрмак.

Моді також обговорив війну в Україні з президентом США Джо Байденом. Прем'єр-міністр Індії підтвердив повну підтримку своєї країни у питанні якнайшвидшого відновлення миру і стабільності в Україні. Обидва лідери наголосили на важливості мирного врегулювання конфлікту відповідно до міжнародного права та на основі Уставу ООН.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив на важливості зосередитися на залученні міжнародної підтримки, а не на реакції Росії. «Не треба думати, що буде робити Росія, треба робити все те, щоб більшість країн світу були з нами», – підсумував Єрмак.

Нагадаємо, що 23 серпня Нарендра Моді зустрівся з Зеленським в Києві, повідомляє «Главком». Також Зеленський розповів подробиці своєї розмови з Моді.

До слова, Нарендра Моді поділився у соцмережі X фотографіями та повідомив про теплий прийом від індійської громади в українській столиці.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив, що підтримує мир в Україні, а також повторив заклик до дипломатії для припинення війни.