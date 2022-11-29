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Представник Угорщини приїздив у Мінськ на похорон голови МЗС Білорусі (фото)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Представник Угорщини приїздив у Мінськ на похорон голови МЗС Білорусі (фото)
Імовірно, Угорщина прагне не афішувати візит свого посланця до країни-терористки  
скріншот із відео

Офіційно Будапешт про візит не повідомляв

На похороні голови МЗС Білорусі Володимира Макея був присутній представник МЗС Угорщини – колишній постійний представник Угорщини в НАТО, а нині держсекретар, відповідальний за безпекову політику в МЗС Угорщини Петер Старай. Про це повідомили білоруські ЗМІ.

Представник Угорщини приїздив у Мінськ на похорон голови МЗС Білорусі (фото) фото 1

Як повідомив Telegram-канал «МотолькоПомоги», Старай прилетів до Мінська сьогодні вранці на борту Airbus A319-112 військово-повітряних сил Угорщини о 9:42 (мінський час) та полетів після закінчення церемонії.  

Представник Угорщини приїздив у Мінськ на похорон голови МЗС Білорусі (фото) фото 2

Привертає увагу, що ні на сайті МЗС Угорщини, ні в угорських ЗМІ немає ні слова про візит високопосадовця з країни-члена ЄС до Білорусі. Не виключено, що це не дуже хотіли розголошувати, адже навіть на фотографіях, опублікованих сьогодні у білоруських держЗМІ, угорського чиновника немає крупним планом.  

Як повідомляється, після церемонії представник МЗС Угорщини та експостпред до НАТО полетів на саміт НАТО в Бухаресті, який відкрився сьогодні.  

Нагадаємо, 26 листопада помер голова МЗС Білорусі Володимир Макей. 29 листопада його похоронили в Мінську.

Згодом стало відомо, що смерть міністра закордонних справ Білорусі та найближчого соратника диктатора Олександра Лукашенка Володимира Макея – це, ймовірно, результат отруєння. Про це написав у Twitter ізраїльсько-російський бізнесмен та ворог путінського режиму Леонід Невзлін.

Як повідомлялося, російські спецслужби РФ могли отруїти Макея, щоб натиснути на Лукашенка та змусити його вступити у війну проти України. 

Читайте також: Смерть Макея як останнє попередження Лукашенку?
Теги: Угорщина саміт похорон Будапешт Білорусь Telegram

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