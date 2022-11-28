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Російський опозиціонер Невзлін розповів, чим вбили голову МЗС Білорусі

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Російський опозиціонер Невзлін розповів, чим вбили голову МЗС Білорусі
Макей, вірогідно, помер від отруєння ядом
фото з відкритих джерел

Отруту для вбивства начебто розробили в спецлабораторії ФСБ  

Смерть міністра закордонних справ Білорусі та найближчого соратника диктатора Олександра Лукашенка Володимира Макея – це, ймовірно, результат отруєння. Про це написав у Twitter ізраїльсько-російський бізнесмен та ворог путінського режиму Леонід Невзлін.

«Глава МЗС Білорусі Володимир Макей помер у результаті отруєння отрутою, розробленою у спецлабораторії ФСБ», – написав бізнесмен. Він запевняє, що одержав цю інформацію від джерел, близьких до російських спецслужб.

«Клінічна картина відповідає смерті від інфаркту, інсульту чи серцевої недостатності… Отруїти людину так, щоб всі думали про смерть від природної причини, дуже легко. Досить просто порушити в його організмі баланс ферментів – речовин, які забезпечують усі без винятку процеси, – пояснюють російські токсикологи», – розповів Невзлін.

Російський опозиціонер Невзлін розповів, чим вбили голову МЗС Білорусі фото 1

За його даними, у білоруському керівництві смерть Макея, близького до Лукашенка, викликала панічні настрої.

«Найбільше вражений диктатор Лукашенко. Він розпорядився замінити своїх кухарів, обслугу та охорону. Дітям Лукашенка надано додаткову охорону. Диктатор нікому не довіряє. Небезпідставно він вважає, що після Макея пишний похорон можуть влаштувати вже йому», – пише бізнесмен.

Як повідомлялося, російські спецслужби РФ могли отруїти Макея, щоб натиснути на Лукашенка та змусити його вступити у війну проти України. 

Нагадаємо, про смерть Макея стало відомо 26 листопада.

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Теги: Білорусь смерть похорон отруєння картина диктатор ворог бізнесмен

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