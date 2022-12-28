Лавров заявив про небажання США воювати з Росією

Лавров переконаний, що американці не планують розміщувати своїх фахівців на території України

Сполучені Штати Америки під час контактів з Росією нібито заявляли про своє небажання розпочинати «пряму війну». Про це заявив голова російського дипломатичного відомства Сергій Лавров, пише пресслужба МЗС РФ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами Лаврова, Росія поцікавилася в американців, чи планують вони розміщувати своїх фахівців на території України у зв'язку з передачею систем ППО Patriot.

«Нам досить докладно пояснювали, що цього не планується, саме тому що американці не хочуть і не воюватимуть безпосередньо проти Росії», – додав глава МЗС країни-агресора.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що у Вашингтоні хтось виношує плани фізичного усунення президента РФ Володимира Путіна.

Нагадаємо, Лавров заявив, що найближчим часом Захід нібито зіткнеться з економічними проблемами. Саме тому йому (Заходу – «Главком») доведеться домовлятися із путінською Росією.