Лавров заявив про небажання США воювати з Росією
Лавров переконаний, що американці не планують розміщувати своїх фахівців на території України
Сполучені Штати Америки під час контактів з Росією нібито заявляли про своє небажання розпочинати «пряму війну». Про це заявив голова російського дипломатичного відомства Сергій Лавров, пише пресслужба МЗС РФ.
За словами Лаврова, Росія поцікавилася в американців, чи планують вони розміщувати своїх фахівців на території України у зв'язку з передачею систем ППО Patriot.
«Нам досить докладно пояснювали, що цього не планується, саме тому що американці не хочуть і не воюватимуть безпосередньо проти Росії», – додав глава МЗС країни-агресора.
Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що у Вашингтоні хтось виношує плани фізичного усунення президента РФ Володимира Путіна.
Нагадаємо, Лавров заявив, що найближчим часом Захід нібито зіткнеться з економічними проблемами. Саме тому йому (Заходу – «Главком») доведеться домовлятися із путінською Росією.
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