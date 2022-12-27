Лавров заявив, що США хочуть убити Путіна

Лавров стверджує, що США прагнуть фізичного усунення Путіна шляхом удару

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що у Вашингтоні хтось виношує плани фізичного усунення президента РФ Володимира Путіна. Про це він сказав в інтерв’ю російському інформаційному агентству ТАСС.

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«Далі за всіх пішли у Вашингтоні: там якісь «неназвані офіційні особи» з Пентагону фактично пригрозили завдати по Кремлю «обезголовлювального удару» (російською «обезглавливающий удар» – ред.), по суті, йдеться про загрозу фізичного усунення глави російської держави. Якщо такі ідеї насправді кимось виношуються, цей хтось має дуже добре подумати про можливі наслідки таких планів», – цитує Лаврова ТАСС.

Лавров не уточнив джерело цієї інформації, але наведені ним подробиці збігаються зі статтею, що вийшла в Newsweek 29 вересня, пише BBC. Російське посольство в США незабаром після публікації реагувало на неї з обуренням. Якщо мова справді йде про неї, то міністр також замовчує контекст. Стаття вийшла у момент, коли Кремль нагнітав загрозу застосування своєї ядерної зброї (в останні тижні ці погрози стали звучати дещо рідше). У статті було обговорено, як США діятимуть, якщо Росія реалізує ці погрози. Співрозмовники Newsweek наголошували, що навіть у цьому випадку США, найімовірніше, не відповідатимуть ядерною зброєю, якщо тільки атаки не зазнає їхня власна територія, і в цьому контексті допускали неядерні альтернативи, у тому числі «обезголовлювальний удар, щоб убити Путіна в серці Кремля».

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Офіційні представники американської адміністрації, зокрема особисто президент Байден, не раз говорили, що не прагнуть повалення режиму Путіна, незважаючи на глибоке неприйняття його дій.

Нагадаємо, Лавров заявив, що найближчим часом Захід нібито зіткнеться з економічними проблемами. Саме тому йому (Заходу – ред.) доведеться домовлятися із путінською Росією.