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Прем'єр Іспанії прибув до КНР, щоб зупинити незаконну війну на умовах України

Діана Гасюк
glavcom.ua
Прем'єр Іспанії прибув до КНР, щоб зупинити незаконну війну на умовах України
Прем'єр Іспанії Санчес закликав Сі Цзіньпіна поговорити із Зеленським
фото з відкритих джерел

Іспанія підтримує формулу миру, запропоновану Україною 

Сьогодні, 31 березня, під час візиту до Пекіна прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес зазначив, що його країна підтримує формулу миру, запропоновану Україною та закликав китайського лідера поспілкуватися з українським президентом. Про це повідомляє іспанське видання El Pais.

На думку Санчеса, цей візит, можливо, переорієнтує Китай до більш проєвропейської позиції щодо війни Росії проти України.

«Будь-який мирний план, який пропонується для України, повинен мати пряму підтримку Володимира Зеленського та українців», – переконаний голова уряду Іспанії. 

 Іспанія вважає, що  позиція Сі Цзіньпіна стане остаточною у врегулюванні конфлікту. Співрозмовники в уряді Санчеса підкреслили, що в мирному плані Китаю є пропозиції, які частково зацікавили президента України Володимира Зеленського.

Як повідомлялося, Педро Санчес 23 лютого з робочим візитом прибув до Києва, де він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та виступив в українському парламенті.

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Теги: міністр Китай Педро Санчес Сі Цзіньпін

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