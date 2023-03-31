Прем'єр Іспанії прибув до КНР, щоб зупинити незаконну війну на умовах України

Іспанія підтримує формулу миру, запропоновану Україною

Сьогодні, 31 березня, під час візиту до Пекіна прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес зазначив, що його країна підтримує формулу миру, запропоновану Україною та закликав китайського лідера поспілкуватися з українським президентом. Про це повідомляє іспанське видання El Pais.

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На думку Санчеса, цей візит, можливо, переорієнтує Китай до більш проєвропейської позиції щодо війни Росії проти України.

«Будь-який мирний план, який пропонується для України, повинен мати пряму підтримку Володимира Зеленського та українців», – переконаний голова уряду Іспанії.

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Іспанія вважає, що позиція Сі Цзіньпіна стане остаточною у врегулюванні конфлікту. Співрозмовники в уряді Санчеса підкреслили, що в мирному плані Китаю є пропозиції, які частково зацікавили президента України Володимира Зеленського.

Як повідомлялося, Педро Санчес 23 лютого з робочим візитом прибув до Києва, де він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та виступив в українському парламенті.