Генерал Марк Міллі назвав три країни, які загрожуватимуть світовій безпеці ще багато років

Також він заявив про те, що США повинні залишатися наймогутнішою країною, аби забезпечити мир

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що Росія, Китай та Іран разом створюватимуть проблеми для світової безпеки протягом багатьох років. Про це він заявив під час слухань щодо оборонного бюджету на 2024 фінансовий рік у Комітеті Палати представників США зі збройних сил, повідомляє «Голос Америки».

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Міллі також зазначив, що його непокоять зв'язки між Росією та Китаєм.

«Ми бачимо, що вони зближуються. Я не називав би це справжнім альянсом у буквальному значенні цього слова, але ми бачимо, як вони зближуються, та Іран є третім. Таким чином, я думаю, що ці три країни разом створюватимуть проблеми протягом багатьох років, особливо Росія та Китай через їхні можливості», – зазначив Марк Міллі.

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Ба більше, генерал заявив, що КНР та РФ володіють засобами, які можуть загрожувати інтересам США. Він також додав, що війни між великими державами не було протягом останніх 80 років через порядки, встановлені після Другої світової війни, а також через можливості Збройних Сил США разом з союзниками та партнерами.

«Ми повинні залишатися наймогутнішою країною, якщо хочемо продовжувати утримувати велику державу», – додав генерал.

Міллі також відзначив, що, на його думку, головною метою Китаю є наздогнати та перевершити Сполучені Штати Америки у військовому плані.

«Вони на шляху, щоб це зробити. І це справді тривожно. Це справді неприємно, і нам доведеться не тільки йти в ногу, але й випереджати, і це забезпечить мир», – підкреслив Марк Міллі.

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Крім того, генерал наголосив на загрозі для світової спільноти, яку створює Росія. Міллі також зазначив, що США підтримують Україну в захисті суверенітету, а також підтримують наявність НАТО «у вигляді військової присутності Сполучених Штатів у кожній країні на східному фланзі Альянсу».

Генерал Марк Міллі зазначив, що боротьба за український суверенітет є не лише в інтересах України, а й в інтересах Сполучених Штатів Америки, аби «захистити систему, яка запобігала війні великих держав протягом останніх восьми десятиліть».

Нагадаємо, що раніше генерал Міллі заявляв, що Росія у війні з Україною вже програла на стратегічному, оперативному і тактичному рівнях.