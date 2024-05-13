Прем’єр Румунії розповів, хто в країні блокує передачу Україні Patriot

Чолаку розповів, що наразі не обговорював з президентом країни Клаусом Йоганнісом можливість надання Україні Patriot

«Міністр оборони дуже не хоче віддавати цю систему, одну з систем, які мають бути передані Україні»

Міністерство оборони Румунії має застереження щодо передачі Україні системи ППО Patriot. Про це заявив прем'єр-міністр Марчел Чолаку, інформує digi24.

За словами глави румунського уряду, він не обговорював надання Україні Patriot з президентом країни Клаусом Йоганнісом. Проте, мав розмову щодо цього із міністром оборони, який не є прихильником цієї ідеї.

«Міністр оборони дуже не хоче віддавати цю систему, одну з систем, які мають бути передані Україні», – сказав Чолаку.

За його словами, рішення має ухвалювати Вища рада національної оборони.

«Я твердо переконаний, що ми приймемо наймудріше рішення, що стосується Румунії, перш за все, хороше», – додав глава уряду.

Як повідомлялося, президент Румунії Клаус Йоганніс відкритий для обговорення щодо відправки ракетної системи Patriot в Україну. Про це він заявив після зустрічі з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні.

Його заяви пролунали після того, як Німеччина закликала країн-членів Європейського Союзу та НАТО зміцнити протиповітряну оборону України.

Нагадаємо, Україна вже отримала ракети до ППО Patriot, які були відправлені Іспанією та іншими західними союзниками.