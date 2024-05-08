Президент Румунії готовий обговорити відправку системи Patriot в Україну

Заява Йоганніса пролунала після того, як Німеччина закликала країн-членів ЄС та НАТО зміцнити протиповітряну оборону України

За словами президента, потрібно обговорити, що Румунія може запропонувати і що може отримати натомість

Президент Румунії Клаус Йоганніс відкритий для обговорення щодо відправки ракетної системи Patriot в Україну. Про це він заявив після зустрічі з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні, пише Reuters.

Його заяви пролунали після того, як Німеччина закликала країн-членів Європейського Союзу та НАТО зміцнити протиповітряну оборону України.

«Протягом останніх кількох тижнів точилася дискусія про те, хто може надіслати системи Patriot в Україну. Президент Байден згадав про це під час нашої зустрічі, і я сказав, що відкритий до обговорення», – заявив Йоганніс.

За його словами, він повинен обговорити це у Вищій раді оборони, щоб побачити, що Румунія може запропонувати і що може тримати натомість, тому що неприйнятно залишити Румунію без протиповітряної оборони.

Нагадаємо, Україна вже отримала ракети до ППО Patriot, які були відправлені Іспанією та іншими західними союзниками. Про це заявила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес.

Раніше міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін звертався до партнерів США із закликом передавати системи протиповітряної оборони Patriot Україні. Про це він розповів, виступаючи на засіданні Комітету збройних сил Палати представників.

За словами міністра, Вашингтон послідовно наголошував на важливості посилення системи ППО України, тому що вважає це пріоритетною потребою на тлі російських ракетних атак.