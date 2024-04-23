Головна Країна Політика
search button user button menu button

Україна веде перемовини щодо чотирьох батарей Patriot

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Україна веде перемовини щодо чотирьох батарей Patriot
Будь-яку конкретику щодо передачі систем ППО краще дізнаватися, коли будуть ухвалені відповідні рішення
фото з відкритих джерел

Партнери знають про потреби України, зараз завдання держави – пришвидшити ухвалення рішень

Україна веде перемовини з партнерами щодо отримання ще чотирьох додаткових батарей Patriot. Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телемаратону.

Він зауважив, що про будь-яку конкретику щодо передачі систем ППО, зокрема Patriot, краще дізнаватися, коли будуть ухвалені відповідні рішення. 

«Завдання міністрів – готувати рішення. І зараз у розробці вже є, я говорив три минулого тижня, але сьогодні у мене остання розмова була і я розумію, що у нас є на радарі чотири конкретні батареї, якщо йдеться про Patriot», – сказав Кулеба.

Наразі тривають перемовини з США та іншими країнами. За словами глави МЗС, партнери знають про потреби України, тож зараз завдання держави – пришвидшити ухвалення рішень.

«Ці рішення будуть, я в цьому не сумніваюся, і це позитивний для України результат», – додав міністр. 

Нагадаємо, Європейський Союз може викупити системи Patriot у країн, які їх мають, але не хочуть передавати Україні. Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, повідомляє The Guardian. За словами посадовця, Євросоюз знає, що багато країн мають запаси систем Patriot.

Раніше повідомлялося, що Україна веде активні переговори із союзниками про отримання двох батарей системи протиповітряної оборони Patriot та однієї SAMP/T.

Також Україна знайшла сто вільних систем протиповітряної оборони Patriot у світі. Однак сподівається якнайшвидше домовитись про постачання семи додаткових батарей Patriot.

Читайте також: 

Теги: системи ППО Patriot Дмитро Кулеба

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Депутат парламенту Республіки Молдова визнав, що його країну захищає Україна
Депутат зізнався, у чому Молдова розраховує на Україну
1 квiтня, 02:20
Очільник держави повідомив, що провів нараду з СБУ, Мінцифри, Держспецзв’язку та секретарем РНБО щодо ситуації з онлайн-казино
Зеленський: Системи ППО не мають припадати пилом, якщо вони можуть урятувати тисячі життів
2 квiтня, 20:25
Зеленський анонсував нові дипломатичні завдання заради нових систем ППО для України
Оборона Харкова. Зеленський провів Ставку
8 квiтня, 15:39
Є чотири країни в Європі та Азії, які мають Patriot, що можуть бути негайно передані Україні
Україна знайшла 100 вільних Patriot у світі – Кулеба
10 квiтня, 23:38
Енергетики спроможні відновити Трипільську ТЕС, але це буде «марною справою» без достатньої кількості ракет для ППО
Відновлення Трипільської ТЕС буде «марною справою» – «Центренерго»
12 квiтня, 02:54
Зеленський закликав союзників якомога швидше «розглянути наше прохання про вашу рішучість»
Зеленський назвав ключові потреби України у війні з Росією
19 квiтня, 18:37
Іран недооцінив величезні переваги Ізраїлю в захисті від ударів
ISW: спроба Ірану завдати ударів по Ізраїлю провалилася, але є нюанс
15 квiтня, 05:22
Зенітний ракетный комплекс Patriot
Повітряні сили повідомили, коли Україна отримає ще одну систему Patriot
14 квiтня, 13:36
Держави-члени ЄС контролюють свій власний повітряний простір для такого типу операцій
Чи збиватимуть країни ЄС російські ракети: відповідь Єврокомісії
15 квiтня, 17:26

Політика

Україна домовилася із США про постачання ракет Atacms
Україна домовилася із США про постачання ракет Atacms
Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією конгресу США
Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією конгресу США
Омбудсмен звернувся до людей, які виходять на акції підтримки військовополонених
Омбудсмен звернувся до людей, які виходять на акції підтримки військовополонених
Зеленський розповів, як світ може змусити Росію завершити війну
Зеленський розповів, як світ може змусити Росію завершити війну
Коли закон про мобілізацію повністю запрацює та дасть ефект: нардеп назвав терміни
Коли закон про мобілізацію повністю запрацює та дасть ефект: нардеп назвав терміни
Зеленський та Байден обговорили новий пакет оборонної допомоги Україні
Зеленський та Байден обговорили новий пакет оборонної допомоги Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
21K
Одна з країн ЄС збирається обмежити прийом біженців із України
11K
Відсторонити Порошенка від засідань Ради? Регламентний комітет ухвалив рішення
7788
Вінниччина попрощалася із поліцейським Максимом Зарецьким, який загинув під час нападу (фото)
7452
У Росії затопило уранові свердловини: радіоактивна вода потрапила до річки Тобол
7206
Вчений пояснив, якими будуть наслідки демографічної кризи за 20-30 років
5280
Усі консульства України припиняють надання послуг чоловікам призовного віку (документ)

Новини

23 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:17
Тариф на світло може бути переглянутий, бо енергосистемі потрібні кошти на відновлення, – радник прем'єра
21 квiтня, 12:36
Повернення ветеранів важливе для подолання дефіциту кадрів – представниця «Метінвесту»
20 квiтня, 14:34
Через руйнування енергетики уряд вимушений привести тариф на світло до собівартості, – нардеп
19 квiтня, 18:28
Прощання з військовим та активістом Павлом Петриченком (фото)
19 квiтня, 18:10
Малюська пояснив, які наслідки матиме «справа Гринкевичів» для державних закупівель
19 квiтня, 12:48

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua