Україна веде перемовини щодо чотирьох батарей Patriot

Будь-яку конкретику щодо передачі систем ППО краще дізнаватися, коли будуть ухвалені відповідні рішення

Партнери знають про потреби України, зараз завдання держави – пришвидшити ухвалення рішень

Україна веде перемовини з партнерами щодо отримання ще чотирьох додаткових батарей Patriot. Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телемаратону.

Він зауважив, що про будь-яку конкретику щодо передачі систем ППО, зокрема Patriot, краще дізнаватися, коли будуть ухвалені відповідні рішення.

«Завдання міністрів – готувати рішення. І зараз у розробці вже є, я говорив три минулого тижня, але сьогодні у мене остання розмова була і я розумію, що у нас є на радарі чотири конкретні батареї, якщо йдеться про Patriot», – сказав Кулеба.

Наразі тривають перемовини з США та іншими країнами. За словами глави МЗС, партнери знають про потреби України, тож зараз завдання держави – пришвидшити ухвалення рішень.

«Ці рішення будуть, я в цьому не сумніваюся, і це позитивний для України результат», – додав міністр.

Нагадаємо, Європейський Союз може викупити системи Patriot у країн, які їх мають, але не хочуть передавати Україні. Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, повідомляє The Guardian. За словами посадовця, Євросоюз знає, що багато країн мають запаси систем Patriot.

Раніше повідомлялося, що Україна веде активні переговори із союзниками про отримання двох батарей системи протиповітряної оборони Patriot та однієї SAMP/T.

Також Україна знайшла сто вільних систем протиповітряної оборони Patriot у світі. Однак сподівається якнайшвидше домовитись про постачання семи додаткових батарей Patriot.