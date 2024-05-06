Україна отримала ракети до системи ППО Patriot

Ракети до батарей Patriot призначені для України, аби захистити себе від російських ударів

Україна вже отримала ракети до ППО Patriot, які були відправлені Іспанією та іншими західними союзниками. Про це заявила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес, повідомляє El Mundo.

Про те що Україна отримали ракети до ППО Роблес розповіла під час свого візиту до казарм Санхеніс і Головного військового госпіталю «Орад-і-Гахіас» в Сарагосі, де проходять підготовку українські бійці.

«Ці ракети призначені для протиповітряної оборони, і повинно бути дуже чітко зрозуміло, що вони призначені для України, щоб захистити себе від нападів, яких вона зазнає від Росії», – зазначила посадовиця.

За словами міністра оборони, всі повинні чітко усвідомлювати, що Україна – це країна, яка зазнала вторгнення з боку Путіна, який чинить великі масові вбивства і не має наміру встановлювати жодних обмежень.

Як повідомлялося, Мадрид надішле ракети Patriot для України. Цю інформацію підтвердила міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес під час засідання Контактної групи з питань оборони України.

Раніше стало відомо, що Україна веде перемовини з партнерами щодо отримання ще чотирьох додаткових батарей Patriot.

Також Україна знайшла сто вільних систем протиповітряної оборони Patriot у світі. Однак сподівається якнайшвидше домовитись про постачання семи додаткових батарей Patriot.