Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Україна отримала ракети до системи ППО Patriot

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Україна отримала ракети до системи ППО Patriot
Міністр оборони Іспанії не уточнила кількість отриманих ракет до Patriot
фото з відкритих джерел

Ракети до батарей Patriot призначені для України, аби захистити себе від російських ударів

Україна вже отримала ракети до ППО Patriot, які були відправлені Іспанією та іншими західними союзниками. Про це заявила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес, повідомляє El Mundo.

Про те що Україна отримали ракети до ППО Роблес розповіла під час свого візиту до казарм Санхеніс і Головного військового госпіталю «Орад-і-Гахіас» в Сарагосі, де проходять підготовку українські бійці.

«Ці ракети призначені для протиповітряної оборони, і повинно бути дуже чітко зрозуміло, що вони призначені для України, щоб захистити себе від нападів, яких вона зазнає від Росії», – зазначила посадовиця.

За словами міністра оборони, всі повинні чітко усвідомлювати, що Україна – це країна, яка зазнала вторгнення з боку Путіна, який чинить великі масові вбивства і не має наміру встановлювати жодних обмежень.

Як повідомлялося, Мадрид надішле ракети Patriot для України. Цю інформацію підтвердила міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес під час засідання Контактної групи з питань оборони України.

Раніше стало відомо, що Україна веде перемовини з партнерами щодо отримання ще чотирьох додаткових батарей Patriot.

Також Україна знайшла сто вільних систем протиповітряної оборони Patriot у світі. Однак сподівається якнайшвидше домовитись про постачання семи додаткових батарей Patriot.

Читайте також: 

Теги: війна системи ППО ракета Patriot Іспанія озброєння

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пішов на війну, попри відмову військкомату. Згадаймо 20-річного Василя Рябцева
Пішов на війну, попри відмову військкомату. Згадаймо 20-річного Василя Рябцева
3 травня, 09:00
У ніч проти 1 травня Росія атакувала Одесу балістичними ракетами
Ракетна атака на Одесу, заборона на імпорт російського урану: головне за ніч
1 травня, 06:07
Митрополит Тульчинський і Брацлавський УПЦ МП Іонафан удостоївся ордена Дружби від президента Росії
Військовополонений у рясі. Як Росія визволяє з України «одногрупника» Кирила Війна і церква
29 квiтня, 15:30
Протягом минулої доби відбулося 94 бойових зіткнення
ЗСУ за добу відбили понад 85 атак росіян – Генштаб
27 квiтня, 07:50
На думку німецького політика, Росія не має права присвоювати собі Канта, тому що війна росіян проти України суперечить усім основним твердженням філософа
Шольц заборонив Путіну цитувати філософа Канта: причина
23 квiтня, 08:24
Імперський мілітаризм всі ці роки «нової Росії» залишався з нею
«Це – війна Путіна»? Що не так із заявою Юлії Навальної
19 квiтня, 21:30
Країни «Великої сімки» заявили, що продовжать підтримувати Україну
Росія може припинити війну вже сьогодні. Країни G7 назвали спосіб
19 квiтня, 19:31
Часів Яр є стратегічно важливим містом, яке розташоване за 10 кілометрів від Бахмута
Politico: Захоплення Часового Яру відкриє росіянам наступ на інші міста Донеччини
16 квiтня, 22:31
Зареєструватися в кабінеті військовозобов'язаного людина зможе за бажанням
Міноборони повідомило, чи обов'язково створювати кабінет військовозобов'язаного
12 квiтня, 14:32

Події в Україні

Україна отримала ракети до системи ППО Patriot
Україна отримала ракети до системи ППО Patriot
Є загиблий. Що відомо про пожежу на заводі із хімікатами у Кропивницькому
Є загиблий. Що відомо про пожежу на заводі із хімікатами у Кропивницькому
Знищення швидкісного російського катера у Криму: з’явились супутникові знімки
Знищення швидкісного російського катера у Криму: з’явились супутникові знімки
Сирський розповів, на яких напрямках сконцентровані основні ударні сили ворога
Сирський розповів, на яких напрямках сконцентровані основні ударні сили ворога
У Кропивницькому горить підприємство з виробництва лакофарбової продукції (фото)
У Кропивницькому горить підприємство з виробництва лакофарбової продукції (фото)
Росія, ймовірно, готує обстріл української енергетики: деталі від Повітряних сили
Росія, ймовірно, готує обстріл української енергетики: деталі від Повітряних сили

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
147K
Парад Путіна. Хто з президентів приїде в Росію 9 травня
56K
Більшість німців не готові бачити у країні одну категорію біженців: опитування
44K
Франція вже таємно відправила свої війська в Україну – ексспівробітник Пентагону
30K
Полонений бурят пояснив, чому його народ їде воювати в Україну
14K
Жителі Умані та Лубен готували масовані авіаудари напередодні Великодня
9192
Генерал-лейтенант розповів, як Atacms вплинули на бойові дії

Новини

Підвищення цін на електроенергію невідворотне. Експертка дала прогноз
Вчора, 14:24
Аграрії просять Кабмін продовжити чинну модель бронювання військовозобов’язаних
4 травня, 14:51
У 2024 золотовалютні резерви України будуть більше ніж очікувалось – ЗМІ
3 травня, 13:41
Польща має відстоювати свої інтереси, і заборонити імпорт російської металопродукції через свої порти – політолог
3 травня, 13:22
«Укренерго» пояснило, хто рятує енергетику України від дефіциту
2 травня, 14:40
Глушить FPV-дрони в межах 200 м: Мінцифри показало українську систему РЕБ
1 травня, 14:43

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua