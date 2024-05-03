Показники дивують: Євростат назвав середню тривалість життя у країнах ЄС

Найвища очікувана тривалість життя була зафіксована в Іспанії

Євростат оприлюднив дані щодо середньої тривалості життя серед мешканців Європейського Союзу. Результати виявилися позитивними, адже додалося ще 0,9 року, повідомляє Euractiv.

Тепер «середньостатистичний» європеєць має всі шанси дожити до глибокої старості, а саме до 81,5 років. Згідно з даними, можна сказати, що Європейський Союз повернувся до рівня тривалості життя до періоду пандемії та перевищив його на 0,2 року.

Водночас на національному рівні між країнами ЄС все ж є певні відмінності. У 15 країнах тривалість життя перевищила середній показник по регіону, водночас найвища очікувана тривалість життя була зафіксована в Іспанії, а саме 84 роки. Після неї йде Італія – 83,8 року та Мальта – 83,6 року.

Так само найнижча очікувана тривалість життя спостерігається в Болгарії (75,8 року), Латвії (75,9) та Румунії (76,6).

Лідерами серед підвищення тривалості життя є Румунія (+1,0 рік), після неї Литва (+0,8 року), Болгарія, Чехія, Люксембург і Мальта (всі з приростом на +0,7 року).

«Як не дивно, Австрія та Фінляндія зафіксували найбільше падіння (-0,4 року кожна), за ними йдуть Естонія та Нідерланди (-0,2 року). Євростат не дає жодних пояснень цим змінам. Наразі ЄС повернувся до допандемічного рівня очікуваної тривалості життя і навіть дещо перевищив його (на 0,2 року)», – додали у повідомленні.

Такі дані були підраховані на основі щотижневої інформації про смертність, які були отримані 30 квітня 2024 року. Також є невеликий розрив між чоловіками та жінками – з 2019 року смертність чоловіків зросла на 0,4 порівняно з 0,2 для жінок.

Нагадаємо, міжнародна група науковців провела дослідження, аби зрозуміти, як здоровий спосіб життя впливає на його тривалість. Згідно з дослідженням, при правильних умовах можна компенсувати вплив генетики більш ніж на 60% і додати ще п'ять років до життя, пише espreso з посиланням на The Guardian.

За словами науковців, деякі люди генетично схильні до коротшої тривалості життя, водночас такі фактори як куріння та вживання алкоголю можуть ще більше його скоротити.

До слова, у Франції проживає все більше людей віком від ста років, і з'явилася нова вікова група – «наддовгожителі», до якої входять ті, кому за 110 років. Про це йдеться в опублікованому дослідженні Національного інституту демографічних досліджень (INED).

«Ми є свідками вражаючого збільшення числа дуже літніх людей, навіть якщо воно, як і раніше, незначне з демографічної точки зору», – сказав в інтерв'ю французькому інформаційному агентству AFP демограф Франс Месле, один із авторів дослідження.