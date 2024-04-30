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Очільник Пентагону звернувся з пропозицією до країн, які мають Patriot

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Очільник Пентагону звернувся з пропозицією до країн, які мають Patriot
США заохочує інші країни передавати Україні системи ППО Patriot
фото з відкритих джерел

Засоби протиповітряної оборони для України зараз є пріоритетом

Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін звертався до партнерів США із закликом передавати системи протиповітряної оборони Patriot Україні. Про це він розповів, виступаючи на засіданні Комітету збройних сил Палати представників.

За словами міністра, Вашингтон послідовно наголошував на важливості посилення системи ППО України, тому що вважає це пріоритетною потребою на тлі російських ракетних атак.

«Є країни, в яких є системи Patriot, і ми продовжуємо залучати ці країни. Я сам говорив із лідерами кількох країн протягом останніх двох тижнів, заохочуючи їх передавати (Україні – «Главком») більше спроможностей», – розповів він.

Остін не уточнив, про які саме країни йдеться, але висловив намір продовжити робити такі заклики.

«Я говорю з міністром оборони України щотижня. Він точно в курсі, що ми робимо, як ми залучаємо інші країни, шукаємо додаткові спроможності по світу», – додав глава Пентагону.

Нагадаємо, президент США Джо Байден затвердив своїм підписом закон H.R. 815 про додаткове фінансування потреб національної безпеки, який містить понад $60 млрд на підтримку України. Згодом стало відомо, яке озброєння отримає Україна в новому пакеті військової допомоги від США.

Раніше стало відомо, що перше обладнання в межах оголошеного нещодавно пакета військової допомоги від США буде доставлене в Україну протягом кількох днів. Також стало відомо, що в новий пакет військової допомоги від США ввійдуть системи ППО Patriot.

До слова, засоби протиповітряної оборони для України зараз є пріоритетом.

Як повідомлялося, Європейський Союз може викупити системи Patriot у країн, які їх мають, але не хочуть передавати Україні.

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Теги: Patriot США Пентагон Ллойд Остін війна системи ППО

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