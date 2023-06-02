Прем’єр Вірменії пояснив позицію своєї країни щодо агресії РФ

На думку політика, у Вірменії надто багато своїх турбот, щоб долучатися до вирішення чужих

Вірменія не є союзницею Росії у війні проти України. Через агресію РФ вірмени відчувають занепокоєння. Про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, передає «Радіо Азатутюн».

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«Про це ніколи не говорилося вголос, але я думаю, що це видно: у війні з Україною ми не союзник Росії. І наше почуття від цієї війни, від цього конфлікту – занепокоєння, тому що вона безпосередньо впливає на всі наші відносини», – заявив посадовець.

За його словами, Єреван вразливий, тому що у цій війні не є союзником ані Росії, ані України.

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«На Заході помічають, що ми союзник Росії, більше помічають саме це. А в Росії бачать, що ми їм не союзник у війні з Україною. І виходить, що ми нікому не союзник у цій ситуації, а отже, вразливі», – зауважив Пашинян.

На думку прем’єра, у Вірменії надто багато своїх турбот, щоб долучатися до вирішення чужих.

«Здається, що є спосіб лавірувати між усіма цими зіткненнями, але також правда в тому, що чим складнішою стає ситуація, тим більше звужується можливість лавірування. Ми лавіруємо не тому, що не маємо думки щодо ситуації, а тому, що в нас, на жаль, занадто багато турбот, що не дає нам змоги бути більш залученими у вирішення інших проблем», – пояснив глава вірменського уряду.

Нагадаємо, що 25 травня Вірменія й Азербайджан домовилися про взаємне визнання територіальної цілісності одне одного. Поки що не уточнюється, у яких межах країни визнали одна одну.

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За словами експерта, після початку повномасштабного вторгнення в Україну Кремль почав втрачати позиції на Південному Кавказі. Через це з’явилися альтернативні Москві майданчики щодо врегулювання карабаського конфлікту, що дуже непокоїть Росію.

Як повідомлялося, у Вірменії проходив масовий мітинг проти влади. Громадян країни масово закликали приєднатися до мітингу для «боротьби зі зрадницькою владою».