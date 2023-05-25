Вірменія й Азербайджан домовилися про взаємне визнання територій

Поки що не уточнюється, в яких межах країни визнали одна одну

Вірменія готова розблокувати усі транспортні та економічні коридори та відкрити регіональні комунікації з Азербайджаном

Вірменія й Азербайджан домовилися про взаємне визнання територіальної цілісності одне одного. Про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян на засіданні ради ЄАЕС, де також присутні президент Азербайджану Ільхам Алієв і російський диктатор Володимир Путін, передають ЗМІ.

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За словами Пашиняна, Вірменія готова розблокувати усі транспортні та економічні коридори, відкрити регіональні комунікації з Азербайджаном.

Своєю чергою Алієв заявив, що «є можливість виходу на мирну угоду Баку та Єревана, тим більше з огляду на те, що Вірменія визнала Карабах частиною Азербайджану». Він також підкреслив, що Азербайджан не має територіальних претензій до Вірменії.

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Поки що не уточнюється, в яких межах країни визнали одна одну.

Раніше Пашинян заявляв, що між Вірменією та Азербайджаном проходять інтенсивні переговори щодо визнання територіальної цілісності одне одного. Своєю чергою президент Азербайджану Ільхам Алієв наголосив, що підписання мирної угоди між Азербайджаном та Вірменією неминуче.

Зазначимо, що Вірменія та Азербайджан претендують на територію Нагірного Карабаху, що на Південному Кавказі. Донедавна більшу частину Нагірного Карабаху контролювала невизнана «Нагірно-Карабаська Республіка», яку підтримувала Вірменія. За міжнародним правом цю територію вважали частиною Азербайджану. Восени 2020 року за 44 дні азербайджанська армія провела військову операцію в Нагірному Карабаху, внаслідок якої повернула контроль над регіоном.

Урешті-решт влада Вірменії змушена була погодитися на невигідну угоду, яка, з-поміж іншого, передбачає, що Єреван має віддати Азербайджану фактично весь так званий пояс безпеки навколо Нагірного Карабаху – це райони Азербайджану, захоплені вірменами під час попередньої війни, які мали захищати власне невизнану «Нагірно-Карабахську Республіку».

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Ті райони «НКР», які Баку зайняло під час бойових дій, також залишаються під контролем Азербайджану. Крім припинення вогню, країни домовилися про те, що в Нагірному Карабаху щонайменше на п'ять років залишаться російські миротворці, натомість Вірменія свої сили виведе. У 2022 році після закінчення Другої карабаської війни Азербайджан повернув контроль над Лачинським районом, а коридор, що сполучав невизнану республіку з Вірменією, став контролюватися російськими миротворцями. Проте ситуація в регіоні залишається напруженою. Сторони звинувачують одна одну в порушенні домовленостей. Час від часу трапляються зіткнення.

До слова, у Вірменії проходив масовий мітинг проти влади. Громадян країни масово закликали приєднатися до мітингу для «боротьби зі зрадницькою владою».