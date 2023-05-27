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Експерт: Мирна угода Азербайджана та Вірменії – страшний сон для Москви

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Експерт: Мирна угода Азербайджана та Вірменії – страшний сон для Москви
Якщо Вірменія та Азербайджан дійсно нормалізують між собою відносини не на умовах Кремля, то Росія опиниться в скрутному становищі
фото з відкритих джерел

Кремль втрачає будь-які впливи в регіоні Південного Кавказу

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну Кремль почав втрачати позиції на Південному Кавказі. Через це з’явилися альтернативні Москві майданчики щодо врегулювання карабаського конфлікту, що дуже непокоїть Росію. Про це «Главкому» розповів керівник Південно-Кавказької філії Центру досліджень армії конверсії та роззброєння Володимир Копчак.

Російські позиції на Південному Кавказі втрачаються попри те, що, починаючи від економіки до сектору оборони, Вірменія перебуває в тотальній залежності від Росії вже десятки років. Зокрема, ця втрата російського впливу призвела до того, що з’явилися альтернативні Москві майданчики щодо врегулювання карабаського конфлікту. Зараз базовим є так званий вашингтонський або брюссельський майданчик. 

«Безумовно, це дратує Росію, вона тисне й через Баку, і через Єреван, аби збити мирний порядок денний щодо Карабаху поза рамками московського майданчику модерування. Бо для Москви страшний сон – якщо між Вірменією і Азербайджаном буде підписана якась мирна угода, яка б фіксувала на папері обопільне визнання територіальної цілісності», – каже Копчак.

Цей регіон для Москви є дуже важливим – Кремль системно займається створенням так званої екосистеми під себе в Центральній Азії і на Південному Кавказі в цілому. Якщо Вірменія та Азербайджан дійсно нормалізують між собою відносини, як би підписана угода в результаті не називалася, не на умовах Кремля, якщо після цього будуть запущені реальні мирні процеси по демаркації і делімітації кордону, по вирішенню питань прикордонних анклавів, якщо раптом у мирний спосіб вірмени Карабаху стануть отримувати азербайджанські паспорти – весь цей ланцюг подій призведе до того, що російська військова присутність там втрачає будь-який сенс.

«Запускаються процеси, де Кремль просто втрачає будь-які впливи – воєнні, гібридні… А іншого позитивного порядку денного, окрім тиску, вони не можуть запропонувати в будь-якому регіоні на пострадянському просторі», – заявив експерт.

Надалі важливо, аби міжнародні партнери, насамперед Вашингтон та Брюссель, наполегливо протискали мирний порядок денний через Баку і Єреван. І, звісно, для цього потрібна політична воля та мудрість керівництва й населення Вірменії, стверджує Копчак.

Нагірний Карабах – регіон на півдні Кавказу, де мешкає понад 130 тис. жителів, зокрема, вірмен та азербайджанців. Більша його частина контролювалася самопроголошеною Нагірно-Карабаською республікою, яку не визнає жодна держава-член ООН. Ця республіка має «дипломатичні відносини» лише з так званими країнами, які входять до так званої співдружності невизнаних держав: Абхазією, Південною Осетією та Придністров'ям. З юридичної точки зору, Нагірний Карабах є територією Азербайджану.

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном через Нагірний Карабах почався 1988 року. Під час нього, за різними даними, загинуло понад 30 тис. людей. Режим припинення вогню було встановлено лише у травні 1994 року, але з тих пір він неодноразово порушувався.

Нагадаємо, що 25 травня Вірменія й Азербайджан домовилися про взаємне визнання територіальної цілісності одне одного. Поки що не уточнюється, в яких межах країни визнали одна одну.

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Теги: росія Азербайджан Вірменія путін

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