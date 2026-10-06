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Прем'єрка Італії хоче зареєструвати свій голос як торговельну марку

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Прем'єрка Італії хоче зареєструвати свій голос як торговельну марку
Мелоні стала першим відомим великим політиком, яка вирішила зареєструвати свій голос як торговельну марку
фото з відкритих джерел

Заявка на торговельну марку містить чотирисекундний аудіозапис із фразою «Io sono Giorgia Meloni» («Я – Джорджа Мелоні»)

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні ініціювала реєстрацію тембру та інтонацій свого голосу як торговельної марки у Відомстві інтелектуальної власності Європейського Союзу (EUIPO). Про це пише «Главком» із посиланням на Financiаl Times.

Безпрецедентний для світових політиків крок покликаний протидіяти клонуванню голосу за допомогою штучного інтелекту напередодні складних і запеклих парламентських виборів наступного року. Заявка містить чотирисекундний аудіозапис із фразою «Io sono Giorgia Meloni» («Я – Джорджа Мелоні») і наразі перебуває на тримісячному розгляді для можливого оскарження.

Необхідність юридичного захисту обумовлена масовим появою дипфейків в італійських соцмережах – від фальшивої реклами інвестиційних схем до політичних роликів із закликами просувати усунення Мелоні від влади. Очікується, що боротьба за посаду буде брудною, оскільки прем'єрці протистоятимуть як лівоцентристи, так і нова ультраправа партія ексгенерала Роберто Ванначчі.

Експерт із нових технологій Гвідо Скорца зазначає, що статус торговельної марки надасть суттєві правові важелі: онлайн-платформи реагують і видаляють контент із порушенням прав на торговельні марки значно швидше, ніж на скарги про порушення персональних даних.

Водночас директор Італійської обсерваторії цифрових медіа Джанні Ріотта переконаний, що хоча рішення Мелоні є важливим прецедентом і привертає увагу до проблеми, воно не зупинить хвилю дезінформації, перетворившись на безкінечну боротьбу з новими дипфейками.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп оприлюднив у соціальній мережі Truth Social односторінкову угоду про безпеку та контроль систем штучного інтелекту. 

Документ, який Трамп назвав морально обов’язковим, підписали очільники Google, Anthropic, Meta, OpenAI, X та NVIDIA. До домовленостей закладено чотири рівні нагляду, а самі учасники не виключають, що в майбутньому ці стандарти можуть бути закріплені на законодавчому рівні.

Нагадаємо, OpenAI, Anthropic та дослідники з кібербезпеки розслідують десятки тисяч випадків небажаної поведінки сучасних моделей штучного інтелекту. Йдеться як про внутрішні тести, так і про випадки у реальному середовищі.

Теги: Джорджа Мелоні Італія

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