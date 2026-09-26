У Латвії четверо італійців дістали поранення на навчаннях НАТО

Постраждалих доправили до лікарні в Ризі - життю жодного з них ніщо не загрожує

У п'ятницю на полігоні Адажі неподалік Риги під час навчань із бойовою стрільбою постраждали четверо військових італійського контингенту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністерство оборони Італії.

Інцидент стався 25 вересня. Постраждали військовослужбовці 11-го полку берсальєрів італійської армії, який входить до складу багатонаціональної бригади НАТО в Латвії.

Італійське видання Il Sole 24 Ore пише, що з бронемашини Dardo випадково випустили кулеметну чергу по іншій такій самій машині, яка їхала попереду з відкритим заднім бортом. Офіційно причини інциденту ще встановлюють.

Постраждалих доправили до лікарні в Ризі. Один із них у важчому стані, але, за інформацією міністерства оборони Італії, життю жодного з чотирьох ніщо не загрожує. У відомстві висловили співчуття пораненим і їхнім родинам та побажали швидкого одужання. Національні збройні сили Латвії також повідомили, що родини військових поінформовано, а розслідування розпочато.

Що відомо про італійців у Латвії

Латвія приймає багатонаціональну бригаду НАТО, яку очолює Канада. Італія була серед перших країн, що розмістили тут підрозділи: за даними Альянсу, у складі сил, розгорнутих 2017 року, були військові Албанії, Італії, Польщі, Словенії та Іспанії. Основна база бригади розташована в Адажі. Саме тут, на полігоні, союзники регулярно тренуються разом. Про перші повномасштабні навчання бригади «Главком» писав ще 2024 року.

У травні латвійські військові планували провести навчання «Кришталева стріла 2026» та Spring Warrior із залученням близько 4 700 військових. Цього тижня присутність НАТО в країні зросла ще й у повітрі: перед виборами до Сейму до Латвії прибули німецькі винищувачі, а повітряні сили Італії й Туреччини також збільшать свою участь.

Нагадаємо, у серпні винищувач НАТО збив дрон над Латвією. За даними латвійських військових, безпілотник залетів на територію країни через дію російських засобів радіоелектронної боротьби.